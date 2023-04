Scontro tra due auto. Coinvolto anche un bus, feriti lievi

BOLZANO. Due auto si sono scontrate frontalmente in via Galvani, a Bolzano, all'altezza del civico 17, in zona industriale. Coinvolto anche un autobus della Sasa, un mezzo della linea 111. L'autista del mezzo pubblico, per evitare lo scontro, è stato costretto a una brusca frenata e alcuni passeggeri sono caduti. Alcuni di loro si sono feriti in maniera leggera.



Sul posto sono arrivate ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca, i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano e la Polizia municipale di Bolzano.