«Scotch sulla bocca di un bimbo», maestra nei guai a Bolzano

BOLZANO. Una maestra di una scuola elementare di Bolzano - dopo avere più volte richiamato alla calma i suoi studenti durante una lezione in classe - avrebbe incollato dello scotch sulla bocca di un alunno per farlo rimanere in silenzio. Un episodio grave, ma ancora tutto da verificare, quello che sarebbe avvenuto durante l'anno scolastico in corso.

L'ufficio "Procedimenti disciplinari" della Provincia intanto ha aperto un fascicolo dopo la segnalazione del dirigente. E come accade per i fatti potenzialmente più complessi è stata attivata anche la Procura, che ora starebbe indagando per valutare l'ipotesi di accusa di maltrattamenti.

Il racconto degli alunni

Il tutto sarebbe partito dal racconto dettagliato che hanno fatto gli alunni presenti in classe ai genitori, non appena tornati a casa. Le famiglie coinvolte, dopo essersi confrontate internamente, si sarebbero rivolte al dirigente scolastico per chiedere spiegazioni e fare luce sulla questione. Al dirigente, che ovviamente ha avuto modo di parlare anche con la maestra, sarebbero sorti dei dubbi, perché mai prima d'ora c'erano state lamentele simili o episodi vicini ad un trattamento del genere. Per ora l'insegnante nega la punizione con lo scotch, ma le testimonianze sono più di una. «Voglio verificare innanzitutto che i fatti siano accaduti realmente. Se così fosse - spiega l'assessore all'istruzione Marco Galateo - si romperebbe il rapporto di fiducia tra la scuola e le famiglie. Sarebbe inaccettabile. Mi aspetterei una sanzione ben più decisa rispetto a quella che potrebbe subire un alunno. I nostri insegnanti hanno delle responsabilità enormi e devono ricordarselo sempre».

La procedura

Vanno chiariti diversi aspetti delle accuse mosse alla maestra. Per casi come questi il dirigente scolastico non ha competenze su eventuali sospensioni o provvedimenti da adottare. Per questo, al momento, resta regolarmente in servizio. Se sono fatti gravi, infatti, vengono trasmessi tramite un report dettagliato all'ufficio "Procedimenti disciplinari" diretto da Tonino Tuttolomondo. Dal momento in cui il direttore di ripartizione riceve la comunicazione può convocare l'insegnante con un preavviso di venti giorni. Viene quindi fissata l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente scolastico può farsi assistere da un procuratore, ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, oppure da un avvocato. Dall'apertura del procedimento disciplinare gli organi competenti hanno a disposizione 120 giorni per esprimersi: dall'archiviazione fino al licenziamento. Parallelamente ai provvedimenti scolastici può attivarsi anche la Procura: in questo caso però è necessaria la denuncia formale da parte dei genitori o direttamente della scuola.