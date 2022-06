“Scuole sicure” a Bolzano: sequestrati 33 spinelli ed una dose di eroina

BOLZANO. Sequestrati 33 spinelli, circa 25 grammi di hashish ed una dose di eroina: è il risultato, riferito dal sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, dell'iniziativa "Scuole sicure", avviata l'11 aprile scorso dalla polizia municipale.

Inoltre, ha detto il sindaco, sono state effettuate 41 contestazioni per violazione della legge sul consumo di sostanze stupefacenti ed avviati quattro procedimenti penali per detenzione non per esclusivo uso personale.