Sestilio Telloli, distrazione fatale nello schianto di viale Druso 

BOLZANO. È stata una distrazione a mettere fine alla vita di Sestilio Telloli, 90 anni, investito nel pomeriggio di mercoledì in viale Druso. L’uomo, originario di Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo, e trasferitosi a Bolzano con la famiglia dopo la terribile alluvione del 1951, stava pedalando sul marciapiede quando si è spostato verso la sinistra e ha invaso la carreggiata riservata a taxi e bus. A quel punto un mezzo Sasa si è trovato sulla traiettoria del ciclista: fatale l’impatto, violentissimo, che lo ha scaraventato per qualche metro a terra. Dopo il trasferimento all’ospedale San Maurizio è deceduto per i gravi traumi riportati.

Ieri il sopralluogo della Polizia municipale ha confermato la dinamica, che non lascerebbe spazio a dubbi e toglierebbe ogni responsabilità all’autista Sasa, che pur frenando non ha potuto evitare lo scontro (al momento si esclude un malore di Telloli). E in queste ore monta la polemica da parte di chi vorrebbe una ciclabile in quel tratto di viale Druso. «Impossibile», replica l’assessore alla viabilità Stefano Fattor, «Manca infatti lo spazio per realizzarla fra il marciapiede e la carreggiata. La corsia preferenziale per i bus è stata resa necessaria per via del notevole afflusso. Si tratta infatti della via di scorrimento più usata con un bacino di utenza di 30 mila persone. La soluzione si trova lì, a pochi passi: lungo via Roen esiste un’area pedonale parallela. Ricordo inoltre che il casco è fondamentale e spesso salva vite». Inoltre il Comune a marzo ha fissato il via dei lavori per un’altra ciclabile parallela a viale Druso, da via della Vigna all'ospedale.

Il ricordo di Sestilio

Sestilio Telloli era ormai un bolzanino acquisito, nonostante fosse veneto d’origine. Grande la tristezza di chi lo conosceva, soprattutto nei pressi di viale Puccini, dove viveva con la moglie. Nel capoluogo ha lavorato per anni come gessino, quindi addetto all’impasto di gesso per i lavori di stuccatura. Si era messo in proprio prima di godersi la meritata pensione. «Il destino...», sospira la nipote Sabrina, che lo ricorda come un gran lavoratore e una persone che sapeva farsi volere bene. «Si trovava ancora in ottima forma considerata l’età», aggiunge, «Era completamente autonomo e passava le giornate facendo le sue commissioni in sella alla bicicletta. E poi si dedicava a una sua gran passione: l’orto. Conservava gelosamente un piccolo spazio verde a cui teneva molto. Per non parlare della cucina, un altro hobby di Sestilio». Chi ha assaggiato le sue pietanze negli anni, soprattutto i familiari, non ha dubbi: era anche un ottimo cuoco.

Non è previsto alcun funerale: Telloli verrà cremato, come da sua esplicita richiesta, senza ulteriori cerimonie.

