Sgomberato un edificio abbandonato: denunciati 4 cittadini stranieri

BOLZANO. Due cittadini pachistani e due marocchini sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici. Tutto è nato dalla perlustrazione, da parte degli agenti di polizia, di uno stabile abbandonato di via Castel Flavon, nel quartiere Oltrisarco, già in passato oggetto di intrusioni da parte di soggetti senza fissa dimora.

Gli agenti hanno trovato la recinzione divelta e quindi hanno eseguito un controllo all’interno. Dove, al piano terra, hanno trovato due cittadini pachistani di 25 e 23 anni, in regola con il permesso di soggiorno, mentre al primo piano c’era una coppia di marocchini, di 32 e 27 anni, anche loro in regola con le norme sul soggiorno e con precedenti di polizia a carico.

I quattro sono stati allontanati dallo stabile e in seguito accompagnati in questura dove sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici.