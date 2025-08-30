Si è spento Giorgio Dal Piai, una vita per il teatro e per la cultura

Bolzano. Le Semirurali, la politica, il giornalismo. E soprattutto il teatro: il grande amore. Giorgio Dal Piai si è spento ieri sera dopo una vita da protagonista della cultura. Aveva 91 anni.

Nato a Valeggio sul Mincio il 5 giugno 1934, studi classici, Dal Piai era un bolzanino «acquisito» (molto presto, in verità) che alla città di Bolzano ha dato molto. Tra gli amici lo ricorda Alberto Sigismondi: «Il teatro era la sua casa. Ricordo che avevamo fatto i suoi corsi, che ci aveva portati a vedere quelli diretti da Bernardi. Le lezioni di dizione con lui alle San Filippo Neri. Scrisse molto: in “Teatro, che passione”, ad esempio, travasò tutta la storia del teatro amatoriale in Alto Adige. E prima ancora, parliamo degli anni Sessanta o Settanta, c’erano il gruppo Minerva, i Liberi dilettanti...».

A lungo collaboratore del Teatro stabile di Bolzano, Dal Piai insegnò dizione, fonetica, lettura interpretativa, retorica, arte teatrale. Fu allievo di Fantasio Piccoli, creatore del Teatro stabile. Giornalista pubblicista dal 1974, era anche speaker sportivo per varie discipline. Appassionato di politica, nel 1995 si candidò al consiglio comunale con Forza Italia. Silvio Berlusconi era «disceso in campo» pochi mesi prima.

Anche in consiglio comunale si occupò di ciò che gli riusciva meglio. «Fu presidente della commissione Cultura», racconta infatti Sigismondi, «Ricordo che parlavamo spesso di Carmelo Bene, e Giorgio spiegava, raccontava... Con quel suo fare, poi. Magari nei corsi di teatro era severo, ma era anche una persona molto alla mano. Ho di lui un bellissimo ricordo».

Sono numerosi i contributi firmati da Giorgio Dal Piai per l’Alto Adige. Trattano di politica, di consiglio comunale, di partiti. Scrisse molto anche di Don Bosco, allora piazza Pontinia, dove aveva vissuto. Sciangai. Una delle sue opere, «Sognavo il tram», descrive il quartiere prima che nel 1948 arrivassero gli autobus della Sasa, quando le linee tramviarie che collegavano il centro storico a Gries e a Oltrisarco ignoravano le Semirurali. Ed è famoso il suo «Noi, che...»: ricordi di vita alle Semirurali: «Noi, che... le mele dei contadini ci hanno salvato dalla fame. Noi, che... il più terribile dei “bacani” era “Stanga Pirelli”. Noi, che le ciliege non facevano in tempo ad arrossire. Noi, che con un bastone a forchetta e un barattolo, e i fichi erano nostri. Noi, che con lo stesso bastone rubavamo l'uva più protetta. Noi, che se uno veniva a giocare con pane, burro e zucchero, era ricco. Noi, che piazza Pontinia era solo un grande cortile. Noi, che sotto i tombini di piazza Pontinia, ginocchioni nell’acqua. Noi, che se veniva il circo di Bidoni, nessuno pagava. Noi, che uno entrava al Lido pagando e altri dieci passavano dalla rete».