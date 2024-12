Si accelera su «bike station» e nuove sedi per le associazioni

BOLZANO. In città mancano posteggi per bici, sedi per associazioni, spazi per giovani. La Provincia vuole supplire, con tre progetti il cui completamento è previsto nei prossimi 3-4 anni: bike station di fronte alla stazione, casa delle associazioni italiane a Gries, palazzina per i giovani agli ex Telefoni di Stato. Spesa prevista 16,5 milioni.

Davanti alla stazione, sotto al palazzo 2 della Provincia, gli assessori Bianchi e Alfreider hanno deciso di realizzare una bike station. Costerà 2 milioni di euro. Previsti un migliaio di posti bici, più le relative accoglienze: depositi per gli zainetti, spogliatoi per pendolari dove potersi cambiare. La logistica è in via di definizione, come le diverse tipologie di pagamenti e ticket. Il tutto verrà ora definito in fase progettuale. L’idea prevede un’entrata coperta da un esile tetto, leggero, coperto dal fotovoltaico per dare un ulteriore tocco di sostenibilità. La fermata bus rimarrà attiva dov’è oggi. La tempistica è di massimo tre anni. È vero che c’è una causa in corso col gestore del park interrato odierno. Si attende la sentenza, per vedere se le disdette fatte siano giuridicamente corrette o se il Consiglio di Stato intravedrà altre soluzioni. Questo inciderà sui tempi di esecuzione, ma in Provincia adesso c’è ottimismo. L’attuale gestore del park interrato per le auto, il cui piano -1 verrà sacrificato per realizzare la bike station, qualora vincesse la causa ha già espresso la volontà di voler trovare una forma di collaborazione. La Provincia dovrà confezionare una proposta allettante, ma il futuro ormai è questo. E, come avviene nei paesi nordici, con questo tipo di centri bici oggi si fa un bel business.

Passando a via Vittorio Veneto 5, la giunta ha deciso di destinare l’edificio a sede delle associazioni italiane. È appena stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici provinciali ed è stato finanziato con 4,5 milioni di euro. L’idea è, nel giro di massimo tre-quattro anni, di dare una risposta alla carenza di superfici, ad uso uffici e spazi ricreativi; le associazioni, in città, sono in grande sofferenza, sia le italiane sia le tedesche. La fame di spazi confligge infatti con i prezzi proibitivi del libero mercato, quindi se l’ente pubblico riuscisse a destinare volumetrie a questo tipo di usi...

A Gries l’obiettivo è di risanare l’edificio storico, senza particolari stravolgimenti, in accordo con le Belle arti. Si sistemeranno facciata (oggi fatiscente) e finestre. Non sono previsti sventramenti totali, anzi, i locali esistenti saranno sistemati per bene e dotati di cablaggio alla rete web e riscaldamento sostenibile. La fortuna è che qui il parcheggio non serve, dopo quello realizzato dal Posta e convenzionato con il Comune. La cifra da spendersi è importante, quindi non si partirà dall’oggi al domani, ma l’obiettivo dei tre-quattro anni pare realistico.

Per quanto riguarda infine gli ex Telefoni di Stato di corso Italia, è previsto un intervento complessivo di risanamento dei quattro piani fuoriterra e dell’interrato. La palazzina, come spiega l’assessore Bianchi, verrà destinata ad attività di natura culturale legate al mondo dei giovani e sarà molto più che l’estensione dell’attuale spazio di coworking Drin. Assieme all’ufficio giovani della Provincia verranno realizzati spazi (anche interrati) per le arti, la musica e molto altro, per i quali si dovrà poi individuare un soggetto gestore. Gli spazi saranno molto flessibili, adattabili anche a situazioni temporanee. L’obiettivo è dare ai ragazzi ciò che chiedono da troppo tempo: un luogo dove fare cose, dando sfogo alla creatività. Un progetto da 10 milioni di euro. Lo studio di progettazione è già stato incaricato e nelle scorse settimane la Provincia, come committente, ha indicato esattamente ai progettisti cosa si vuole realizzare e adesso si è passati alla progettazione vera e propria. «Ho chiesto - così Bianchi - a progettisti e uffici di essere coraggiosi, di trovare soluzioni attraenti. Fra progettazione, gara e realizzazione, occorrono 3-4 anni».