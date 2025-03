Si schiantano contro un muretto e scappano abbandonando l’auto

BOLZANO. Si sono schiantati a tutta velocità contro un muretto, dopo essere saliti sul marciapiede, dove per fortuna in quel momento non passava nessuna. Una volta scesi, dopo il botto, sono scappati, abbandonando la macchina.

È successo in via Palermo, a Bolzano, intorno alle 17,45. Una Fiat Panda, con a bordo due giovani, ha preso in velocità il semaforo in via Dalmazia che stava diventando rosso e ha sbandato.

La corsa fuori controllo dell’auto si è conclusa, come detto, contro un muretto e una recinzione di metallo.

Alla guida due ragazzi giovani che, subito dopo il botto, sono scesi e sono scappati lasciando lì la macchina.