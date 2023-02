Siccità: la portata dell’Adige tra le più basse degli ultimi anni 

BOLZANO. «Da domenica prevediamo un calo delle temperature (fino a 10 gradi in meno) che dovrebbero così tornare nella media stagionale; mentre per la pioggia, quella “seria” che servirebbe per interrompere il lungo periodo di siccità, bisogna attendere ancora. Quanto non si sa. Per oggi, domani e sabato è in arrivo solo una leggera pioggia e limitatamente ad alcune zone dell’Alto Adige». Le previsioni di Dieter Peterlin, meteorologo della Provincia, confermano il quadro che, in anticipo rispetto ad un anno fa, sta creando preoccupazioni in diversi settori. A partire da chi i fenomeni meteorologici li studia e ne vede gli effetti; per arrivare agli agricoltori, ai gestori delle centrali idroelettriche e degli impianti di risalita a cui è legata l’industria del turismo invernale che - solo in Alto Adige- dà lavoro a migliaia di persone.



Siccità prolungata

«Ciò che preoccupa e impone che dove si può si intervenga - spiega Giacomo Bertoldi, ricercatore senior del settore Idrologia dell’Istituto per l’ambiente alpino di Eurac - è il prolungato periodo di siccità. Già lo scorso anno infatti è stato caratterizzato da scarse precipitazioni: poca pioggia in valle e poca neve in quota. Nell’ultimo autunno, la situazione non è cambiata e quindi si è aggravata. Perché è vero che anche, negli anni ’90, si era registrato un clima secco, ma in più oggi ci sono le temperature elevate a rendere più complicato il quadro, in quanto aumenta il fabbisogno di acqua. La speranza è che, nelle prossime settimane, possa esserci un’inversione di tendenza; se così non fosse, ad aprile-maggio non potremo neppure contare sullo scioglimento della neve in alta quota, perché al momento lo strato è minimo». Legambiente parla del 53% di neve in meno sull’arco alpino.



Le cifre

La zona più secca dell’Alto Adige si conferma la parte ovest della provincia, ovvero Val Venosta, Burgraviato, Bassa Atesina, Oltradige. «Dall’inizio del 2022 ad oggi - dice Peterlin - all’appello mancano circa 300 litri d’acqua per metro quadrato rispetto alla media. A Bolzano, per fare un esempio, in media in inverno si registrano 86 litri per metro quadro; quest’anno siamo a quota 50. Impossibile raggiungere la media, visto che l’inverno meteorologico inizia il primo dicembre e finisce il 28 febbraio. Ancora peggiore la situazione a Silandro: finora sono caduti 27 litri d’acqua per metro quadrato, contro una media di 64; la situazione migliore l’abbiamo a Bressanone 67 litri contro una media di 71». Alla scarsità di precipitazioni, si aggiungono le temperature che sono mediamente più alte di un grado: per cui se a Bolzano la temperatura media del periodo è di 2,8 gradi; quest’anno siamo a 4 gradi; a Dobbiaco la media di -2,8 gradi, quest’anno è salita a -3,7. «Per non parlare - ricorda il meteorologo - dei 17 gradi registrati in questi giorni a Bolzano; addirittura 19 in Val Venosta».



Gli effetti

Le prime conseguenze si cominciano a vedere sulle falde acquifere e sulla portata dell’Adige, il fiume sul quale la scorsa estate - e quest’anno è iniziata in anticipo - si è giocata la guerra dell’acqua con la Regione Veneto.«Dopo due anni di siccità - spiega Bertoldi - l’acqua delle falde si sta abbassando e la portata dell’Adige è tra le più basse degli ultimi anni. A Bronzolo, dove c’è il punto di rilevamento, siamo a 52 metri cubi al secondo; vicino ai 47 registrati a marzo 2022. Nello stesso mese del 2017 si era scesi a 42. A Trento, al momento, la portata dell’Adige è di 55 metri cubi al secondo, così bassa non si registrava dal 2008».



Gli interventi

Stabilito che come sostiene la stragrande maggioranza degli scienziati, la situazione è determinata dai cambiamenti climatici, come si affronta la situazione? «Serve un ripensamento generale dello stile di vita - auspica Bertoldi - per arrivare ad una riduzione delle emissioni inquinanti. Nell’attesa però che la rivoluzione verde produca i propri effetti, bisogna migliorare l’efficienza degli acquedotti, riducendo al minimo le perdite, e mettendoli in rete. Inoltre, vanno realizzati dei bacini di accumulo sia a livello di consorzi che a livello privato. Va migliorato anche il tavolo di coordinamento che ha il compito di tenere sotto controllo il corso dell’Adige. È assolutamente necessario potenziare lo scambio di informazioni, per anticipare- quando è possibile - gli interventi, visto che è facile prevedere che agricoltura da una parte e centrali idroelettriche dall’altra, si contenderanno l’acqua. Inoltre bisogna far dialogare i vari settori dell’economia per studiare assieme dove, in futuro, a fronte di questa situazione meteorologica, si dovrà investire tenendo conto che dovremo fare i conti con la scarsità d’acqua, risorsa di cui il nostro territorio è sempre stato ricco».



La situazione in Trentino

L'ultimo segnale della gravità della mancanza di acqua in questo inizio 2023 (ma gli esperti considerano questo periodo la diretta continuazione della grande siccità del 2022) arriva da Rovereto, dove i ricercatori del Museo civico hanno implementato la campagna di monitoraggio della falda acquifera sotterranea. «Siamo passati da cinque punti di prelievo a una ventina - spiega il geologo Tiziano Straffelini -. Abbiamo capito l’importanza di questo tipo di misurazioni. Monitoreremo oltre alla profondità anche temperatura, ph e conduttività». Una serie di cifre che andranno a comporre una banca dati condivisa in ambito provinciale che sarà la base delle future politiche pubbliche di risparmio e valorizzazione della risorsa idrica, destino ormai scontato della comunità trentina, che dovrà giocoforza mettere in campo provvedimenti tecnici e politiche dedicate. «Perché i dati raccolti per ora sono preoccupanti. Da gennaio scorso ad oggi, per esempio, la falda ha avuto un calo medio di 30 centimetri». Un dato che restituisce plasticamente la gravità della situazione, visto che la falda, spiega Straffelini, è alimentata direttamente dall’Adige e dalle maggiori sorgenti di valle Ma non è tanto l'Adige basso il problema. Ad oggi infatti la portata è tra i 50 e i 70 metri cubi al secondo, un dato non ottimo ma neanche allarmante, se fosse isolato. La vera preoccupazione arriva dall’alto, dalle vette dove manca la neve, quella neve che sciogliendosi in primavera ed estate mitiga la mancanza di precipitazioni salvaguardando la biodiversità alpina, che deve fare i conti con il clima impazzito: in questi giorni lo zero termico è a tremila metri, dato più consono ai mesi di maggio e giugno.