Sicurezza alimentare, il questore chiude il market etnico di viale Druso

BOLZANO. Mancanza della licenza e gravi problemi di igiene. Il questore di Bolzano Paolo Sartori ha disposto l’immediata chiusura del market etnico “Mashreqy Alimentare” in viale Druso a Bolzano a seguito del controllo congiunto effettuato Personale specializzato della Divisione di Polizia Amministrativa della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dalla Asl. Dal controllo sono emerse evidenti criticità connesse all’esercizio di una attività commerciale in assenza della necessaria licenza, oltre ai gravissimi problemi di igiene alimentare dovuti alla vendita di alimenti privi di qualsiasi etichetta sulla confezione, come la mancanza di denominazione dell’alimento venduto, la provenienza, la scadenza e gli ingredienti.

Un cittadino afgano di 30 – spiega la questura in una nota – è stato sorpreso a gestire di fatto il market senza alcuna licenza, nonché a vendere cibi in confezioni improvvisate prive di qualsiasi etichetta, ovvero con descrizioni in lingue orientali prive della traduzione in italiano.

Nei suoi confronti – prosegue la questura – saranno emesse specifiche sanzioni in relazione ai singoli illeciti commessi.