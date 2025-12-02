Sicurezza e prevenzione, a Gries incontro molto seguito dal pubblico

BOLZANO. Si è tenuta lunedì 1º dicembre, all’Antico Municipio di Gries, la serata informativa sulle strategie di prevenzione, organizzata dall’associazione culturale Cer in collaborazione con l’Associazione Sicurezza e Legalità Alto Adige. L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, con numerose persone presenti per approfondire temi legati alla sicurezza personale e alla gestione delle emergenze quotidiane.



Durante l’incontro sono stati illustrati l’uso dell’app 112 Where Are U, le procedure per bloccare il telefono in caso di pericolo e i comportamenti prudenti da adottare in casa, a piedi e alla guida. Si è parlato anche di spray urticante e di sistemi di videosorveglianza, visti come strumenti complementari alle buone pratiche di prevenzione. Le spiegazioni si sono concentrate su indicazioni semplici e immediatamente applicabili.



Relatore principale è stato Alessandro Federico, ex luogotenente del Reparto operativo dei carabinieri, esperto di polizia giudiziaria e investigazioni sulla scena del crimine, oltre che istruttore di arti marziali e presidente dell’associazione Gracie Brazilian Jiu Jitsu Bolzano. A intervenire anche Francesco Zorzi, presidente dell’Associazione Sicurezza e Legalità Alto Adige, con esperienza nel comparto della sicurezza privata.



A introdurre la serata è stata Barbara Pegoraro, consigliera comunale e vicepresidente di Cer, che ha sottolineato l’importanza di momenti formativi aperti alla cittadinanza. Il confronto con il pubblico ha permesso di affrontare dubbi e richieste, contribuendo a diffondere maggiore consapevolezza sui rischi e sulla tutela personale. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione, annunciando l’intenzione di riproporre iniziative analoghe.