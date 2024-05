SkyAlps, primo volo da Bolzano per Stoccarda

Esordio più che positivo per Jannik Sinner, in campo al Roland Garros contro lo statunitense Christopher Eubanks. Jannik ha mostrato una forma non ancora al top, ma anche una grande capacità di reagire nei momenti topici del match. Continua la caccia al numero 1 della classifica Atp: la vittoria al primo turno costringe Djokovic ad arrivare almeno in semifinale se vuole conservare lo scettro.