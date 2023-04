SkyAlps “triplica” Ibiza e prende altri dieci aerei 

Arriva la stagione calda per l’aeroporto di San Giacomo. E non solo a causa delle temperature, visto che SkyAlps non ha avuto mai così tante rotte da coprire.E così tanti Dash a cui mettere la livrea: «Ne aspettiamo almeno dieci, perché ormai siamo la quinta compagnia italiana» dice Joseph Gostner, il presidente, che ha appena incassato la certificazione Enac.I lavori all’aeroportoQuesta espansione della flotta ma soprattutto dei voli, sta alla base degli estesi interventi di cantiere in aeroporto. Da qualche settimana si sono avviati quelli per l’ampliamento del piazzale, con già effettuati gli scavi di monitoraggio dei terreni. Si tratta dell’area “200” che ne prevedono l’estensione a discapito di un ridimensionamento del piazzale “300” in erba. L’agenda prevede l’avanzamento accelerato nei prossimi mesi con conclusione prevista a fine settembre, inizio ottobre.Le destinazioniIn parallelo si sta operando la riqualificazione anche del bar interno per trasformarlo in ristorante. SkyAlps dunque, cresce.Quest’anno l’unico annullamento è stato per Maiorca mentre invece sono state introdotte ex novo Dubrovnik e Kassel. Quest’ultima destinazione conferma la direttrice di penetrazione strategica della compagnia in territorio germanico, aggiungendosi a quelle per Amburgo, Berlino, Düsseldorf.«Quel mercato ha grandi possibilità di sviluppo - ha commentato infatti il presidente - perché la situazione delle comunicazioni autostradali è spesso drammatica sull’asse nord-sud e anche quelle ferroviarie, in attesa del tunnel del Brennero, sono altrettanto complicate».La proposta sta dunque nel poter raggiungere la destinazione turistica Alto Adige con un massimo di due ore di volo, così che SkyAlps entra direttamente in concorrenza con le altre opzioni di trasporto persone. La buona stagione porterà poi ad una intensificazione delle rotte per le vacanze marine: una triplicazione della rotta per Ibiza e la conferma e integrazione di quelle per Cagliari, Lamezia e Catania.Tra l’altro, sono sul “menu”, anche Copenaghen e Billund in Danimarca, vale a dire il luogo di approdo privilegiato per visitare Legoland, la patria del gioco a mattoncini più famoso del mondo.Il volo Verona-RomaResta infine, la collocazione strategica della compagnia all’aeroporto Catullo, perché si intende inserirsi nel varco lasciato libero dagli altri gruppi sulla rotta Verona-Roma.Che si ritiene evidentemente ancora in grado di avere un mercato importante e comunque funzionale per aerei da settanta posti e quindi riempibili con più facilità rispetto ai vettori con maggior capienza.Questo ruolo SkyAlps intende averlo, come compagnia con vettori di media stazza, per fornirne a quelle maggiori, come Ati, in costante difficoltà nel riempire i propri e dunque nel renderli sostenibili economicamente.È la ragione che sta alla base della scelta di acquistare nuovi Dash da parte della compagnia bolzanina.©RIPRODUZIONE RISERVATA. P.CA.