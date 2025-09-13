Spacciava al parco con un vero e proprio campionario di droga

BOLZANO. Quando lo hanno perquisito, dopo averlo pedinato nei pressi del parco delle Religioni, a Bolzano, gli hanno trovato addosso ben 102 dosi di varie droghe, pronte per la vendita. L’uomo, un cittadino nigeriano di 43 anni, richiedente asilo, già noto per numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato e portato in carcere.

È successo nel corso del pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile, impegnatio in un servizio di controllo al Parco delle Religioni, hanno noato l’uomo a colloquio in maniera appartata con dei noti tossicodipendenti, senza però concludere alcuna cessione di stupefacente.

Per questo motivo hanno deciso di pedinarlo e poi di bloccarlo. Le operazioni di perquisizione permettevano di rinvenire e sequestrare 102 dosi termosaldate, contenenti diverse tipologie di droghe per un peso complessivo di circa 70 grammi (48,7 grammi di eroina, 14,25 grammi di cocaina e 5,61 grammi di hashish) nonché 240 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Visti anche i precedenti specifici e considerato che lo stupefacente fosse già suddiviso in dosi tutte perfettamente sigillate e del medesimo peso di 0,2 grammi, pronte per essere spacciate, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.