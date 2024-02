Spaccio, un arresto e tre denunce tra Parco della stazione e Parco Cappuccini: cocaina nascosta nella sigaretta elettronica

BOLZANO. Un arresto e tre denunce per spaccio negli ultimi giorni a Bolzano. E’ il risultato dell’intervento di questura e squadra mobile.

Nello specifico sono stati intensificati i controlli in zona Parco Stazione e Parco dei Cappuccini, aree più volte segnalate dai residenti come luoghi di acquisto e di consumo di droga.

Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno identificato un gambiano di 26 anni, residente in Sicilia, ma già noto agli operatori per precedenti episodi di spaccio a Parco dei Cappuccini. A seguito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 60 grammi di hashish, 10 di eroina e 3 di cocaina. Inoltre, da un controllo in banca dati, è emerso a suo carico anche un provvedimento di cattura, sempre per reati concernenti gli stupefacenti. Dunque l’uomo è stato arrestato.

Sempre al Parco dei Cappuccini la polizia ha individuato altri due cittadini gambiani pregiudicati, di 35 e 32 anni: il primo custodiva nella tasca del giubbotto 15 dosi di cocaina e 400 euro, che sono stati sequestrati: il secondo nascondeva all’interno di una sigaretta elettronica 10 involucri di cocaina, mentre altri 6 involucri di eroina venivano trovati nel suo appartamento. Sono stati entrambi denunciati in stato di libertà.

Gli Agenti della Squadra Mobile intervenivano anche presso il Parco della Stazione, dopo aver notato uno scambio di sostanza stupefacente: l’acquirente, un giovane italiano di 24 anni, veniva bloccato con una dose di eroina ancora in tasca e poi segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente; lo spacciatore, un nigeriano di 38 anni, è stato denunciato in stato di libertà anche per il possesso di ulteriori 7 involucri di eroina.