Sportler, in via Buozzi il nuovo tempio della bicicletta

BOLZANO. In via Buozzi 18, nei giorni scorsi, è stato inaugurato il nuovo Sportler Bike Store: un vero e proprio tempio delle due ruote.



Ad un anno dall’apertura del primo negozio, dedicato esclusivamente alle biciclette, a Peschiera del Garda, Sportler raddoppia a Bolzano con uno ancora più grande. Come a Peschiera, tutta l’offerta del nuovo store ruota interamente attorno alla bici, dall’abbigliamento ai servizi officina.



Il negozio si articola su due piani. Il piano terra ospita accessori, caschi, scarpe, urban e city bikes, biciclette per bambini e una Customizing Area dedicata all’abbigliamento.



Al piano superiore si trova il performance level con MTB, E-MTB, gravel bike, bici da corsa, accessori tecnici, Bike Lab e Service Area.

I due piani sono collegati da una rampa ciclabile e su entrambi i livelli è prevista una pista per testare subito la nuova bici.

I clienti avranno a disposizione un servizio completo. La Service Area è caratterizzata da una officina moderna e attrezzata per ogni tipo di riparazioni.

Nella Bike Wash Station le biciclette potranno essere pulite in un batter d’occhio. Il Bike Fitting è una delle chicche presenti nello store. Si tratta di un insieme di strumenti tecnologici per rendere semplice ma scientificamente affidabile la valutazione biomeccanica di ogni ciclista. Un simulatore meccatronico ed un software markerless assistito da uno scanner 3D garantiranno un’esperienza speciale.