Sputi, calci e pugni a infermieri e agenti, arrestato al San Maurizio di Bolzano

BOLZANO. Prima ha insultato gli infermieri e poi aggredito un'operatrice in particolare con sputi e spintoni, all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio di Bolzano. Quindi ha preso a calci e pugni gli agenti intervenuti per fermarlo.

Alla fine un pregiudicato 29enne, di origine marocchina, si è calmato solo di fronte alla minaccia di un poliziotto di colpirlo con il Taser, tuttavia non utilizzato.

A quel punto il 29enne è stato bloccato e arrestato per i reati di violenza e minacce su incaricato di pubblico servizio, e anche per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti nella serata del 25 agosto ma sono stati resi noti solo oggi.