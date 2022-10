Stangata sulle sanzioni per l’abbandono di rifiuti 

BOLZANO. Stangata sulle multe per abbandono di rifiuti. «Non è molto», ha chiosato il sindaco Renzo Caramaschi annunciando la delibera della giunta comunale. Però possono fare da deterrente per le persone prive di senso civico che lasciano sacchi della spazzatura e rifiuti sparsi accanto ai cassonetti o negli angoli bui della città, e pure per chi non raccoglie le deiezioni del proprio cane.



Le cifre vanno dai 5 ai 15 euro e l’aumento è dovuto al fatto che il Comune deve adeguarle alla spesa per gestire la procedura di polizia ambientale, che comprende l’uso di un software «in cloud» di una ditta esterna, cioè con dati in condivisione con chi ha accesso al programma informatico.



L’aumento delle sanzioni



Le sanzioni aumentano di 5,75 euro per ogni singolo verbale di violazione amministrativa che sarà notificato tramite posta elettronica certificata (Pec). Si passa a 10,41 euro se il verbale viene notificato dal messo comunale, e a 15,83 se la notifica è tramite raccomandata. Il provvedimento è l’ultimo passo di un percorso cominciato con l’analisi di ottimizzazione del sistema di raccolta rifiuti affidata dal consiglio comunale all’esperto internazionale Marco Ricci.



Alla fine del 2021 Ricci aveva presentato un pacchetto di ottimizzazione al consiglio comunale, che quindi era stato approvato insieme alla nuova tariffa dei rifiuti (e ai corrispondenti costi).



Uno dei primi passi intrapresi successivamente è stato quello di aumentare la capacità dei bidoni per la raccolta del cartone dove il traffico e lo spazio disponibile lo permettevano. Dallo scorso maggio il centro di riciclaggio di via Mitterhofer è aperto anche il sabato pomeriggio.



Per contrastare meglio l’abbandono dei rifiuti inoltre in Comune da inizio anno è attivo un gruppo di lavoro, coordinato dal direttore dell’ufficio Tutela ambientale Renato Spazzini e composto da membri della commissione consiliare Ambiente, il cui scopo è elaborare ulteriori proposte di miglioramento.



I rifiuti abbandonati



Ed esiste il problema anche dell’abbandono di divani, poltrone, letti, reti di letti, materassi, tavoli, sedie ma anche giocattoli, vasi di fiori, contenitori, frigoriferi, televisori ecc.



Ogni giorno gli addetti trovano di tutto e sono costretti a muoversi di continuo (anche per le segnalazioni) con furgoni e furgoncini per restituire dignità alla città. in questa pagina pubblichiamo una delle tante fotografie che arrivano in redazione per segnalare comportamenti incivili.



