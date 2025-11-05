Startup CAEmate: innovazione altoatesina premiata in Europa

BOLZANO. La startup CAEmate, fondata nel 2017 dai fratelli Massimo e Matteo Penasa, è tra i finalisti degli Enterprise Europe Network Awards 2025, riconoscimento europeo dedicato alle realtà innovative ad alto potenziale di crescita.



L’azienda, nata al NOI Techpark e attiva nello sviluppo di soluzioni per il monitoraggio digitale delle infrastrutture, è stata selezionata per il progetto WeStatiX SHM. La piattaforma integra analisi dati, sensori IoT e modelli digitali per verificare in tempo reale lo stato di strade, ponti e gallerie, permettendo interventi tempestivi e una manutenzione più efficiente.



Secondo l’azienda, oltre 400 infrastrutture in Italia e all’estero utilizzano già il sistema, con l’obiettivo di migliorare i livelli di sicurezza e prevenire criticità strutturali.



CAEmate ha ottenuto negli anni diversi finanziamenti europei, tra cui il Seal of Excellence della Commissione UE, e prevede di ampliare il proprio team entro il 2026 in vista dell’espansione internazionale. La partecipazione alla finale degli EEN Awards rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della realtà altoatesina nel settore della sicurezza infrastrutturale.