Stazione, rimossa la rotatoria. Avanzano veloci i lavori del Waltherpark

BOLZANO. «Muoversi piano, ma muoversi». È il motto del Piano d'azione mobilità, presentato mercoledì dal sindaco Claudio Corrarati assieme al comandante della Polizia municipale Fabrizio Piras e al capo dell'ufficio Mobilità Ivan Moroder. «Dobbiamo eliminare la rotonda davanti alla stazione ferroviaria - ha appena detto Corrarati - e poi la convivenza tra le auto e le persone - circa 2 mila all'ora - che escono dalla stazione dei treni verrà regolata dai semafori».

Detto fatto. La ruspa ha già eliminato la rotatoria mentre da alcuni giorni c'è n'è una nuova, attualmente disegnata solo con i "new jersey", in piazza Verdi davanti alla sede della Camera di commercio; un'altra verrà creata alcune centinaia di metri prima.

Nel quadrante via Garibaldi, via Alto Adige, via Perathoner e viale Stazione avanzano velocemente i lavori per la realizzazione del centro commerciale WaltherPark che aprirà a ottobre. L'hotel Falkensteiner si prepara a ospitare i primi clienti a metà luglio. In queste ore vengono ripianificate le linee e le fermate dei bus alla stazione che a giorni chiude perché verrà a sua volta trasformata in strada pedonale e proibita al traffico ordinario, come una Ztl un poco più rinforzata.

Si lavora dunque alla realizzazione della nuova area verde che abbraccerà anche parco Berloffa. Già posizionate e coperte le nuove panchine, seminata l'erbetta che è già spuntata. A brevissimo i mezzi, questo il primo step, non passeranno più su viale Stazione ma le linee urbane ed extraurbane interessate saranno deviate su via Garibaldi e via Alto Adige. Quelle urbane 1, 7A, 10A e 10B fermeranno soltanto in via Alto Adige, passando oltre la stazione ferroviaria. Inoltre, le fermate e le banchine presso la stazione stessa saranno riorganizzate in funzione dei nuovi tracciati.

A fine luglio e primi giorni di agosto aprirà quindi il tunnel sotto via Alto Adige che permetterà alle auto di accedere direttamente al parcheggio del centro commerciale e a quello sotto piazza Walther. Ricordiamo che l'accesso del garage alla piazza da viale Stazione verrà cancellato. Proprio per lasciare libero lo spazio pedonale. V.F.