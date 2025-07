Studenti da 100 e lode: «Il nostro segreto? La passione»

BOLZANO. Giulia De Nigris sogna di lavorare in un laboratorio con il camice addosso, Christian Veccari di continuare a studiare la storia e le nostre radici, Elisa Bruson, finita l'università, si vede a lavorare nel marketing di una grande azienda, «nel mondo del lusso o dello sport».Due ragazze e un ragazzo con ambizioni e caratteri differenti, ma accomunati dalla stessa soddisfazione: vicino al loro nome sulle bacheche della Maturità c'era scritto «100 centesimi con lode».

Non che per loro fosse così importante. «Diciamo che è stata la ciliegina sulla torta», sorride Christian. «Sono sempre stata convinta di una cosa: il voto è la valutazione di un momento, ci sono tanti altri fattori che definiscono una persona. Certo, è stato bello vedere riconosciuto l'impegno», commenta Elisa. «Anche per me non conta troppo, nonostante sia contentissima - aggiunge Giulia - La lode segna al meglio la fine di un capitolo, ma è da adesso che si inizia a costruire». Insieme a loro tre, sono stati premiati con la lode altri dodici maturandi delle scuole statali bolzanine. Due in più rispetto all'anno scorso. Il segreto per ricevere il massimo dei voti? «Appassionarsi a ciò che si studia, un impegno costante senza puntare solo al voto», rispondono i ragazzi. Tre di loro hanno deciso di raccontarsi.

L'importanza della storia

Appena chiusi i libri del liceo, ha subito aperto quelli per prepararsi al test d'ingresso. Se si punta all'università Normale di Pisa, bisogna fare così. «Riesco comunque a riposarmi», racconta Christian Veccari. Fresco di diploma al liceo classico Carducci, a settembre inizierà la facoltà di storia. Una materia che lo appassiona fin da quando era piccolo e che ancora di più oggi considera importantissima. «Stiamo perdendo punti di riferimento. La storia ci insegna a pensare, a usare il cervello - spiega - Direi che oggi è più che necessario». Studiare il passato, si sa, serve anche da monito per il futuro. «Non perché tutto si ripeta nello stesso modo, anzi, sono convinto che ogni fatto abbia una propria unicità - prosegue Christian- Dal passato possiamo però cogliere spunti di riflessione su ciò che sta accadendo e potrebbe accadere. La storia è il sottile equilibrio tra l'unicità dei fatti e il ripetersi di grandi strutture, a livello economico, sociale, politico». Christian è nato in Puglia, in un piccolo paese a metà tra Ostuni e Taranto. Un luogo in cui torna ogni volta che può. «Senza radici saremmo perduti», racconta. Il richiamo del mare gioca un ruolo importante nella scelta della città universitaria, Pisa, lontana abbastanza per iniziare a costruirsi una vita indipendente. «Qui sogno di entrare alla Normale e, dopo la laurea, lavorare come ricercatore». Rimanendo in Italia? «Avendo scelta assolutamente sì - risponde - il problema è il poco valore che in Italia viene riconosciuto alla carriera accademica. Stipendi bassi, mancanza di fondi e stabilità. All'estero è diverso, e stiamo perdendo tante belle teste. La mia speranza è che nei prossimi anni venga riconosciuto più valore alla ricerca». Tornando alla Maturità, la lode è stata inaspettata? «Non posso dire che sia stata una sorpresa, ci speravo - racconta - In generale è stata una bella Maturità. Nonostante le tracce di italiano non mi avessero entusiasmato, è stato bello potersi esprimere. Lo stesso all'orale: per noi era il primo esame in presenza, e ho percepito l'ansia del voler fare le cose per bene. Una bella chiusura di questi cinque anni. Tornassi indietro, rifarei senza dubbio il liceo classico».

Il sogno del camice

Giulia De Nigris si è diplomata in un indirizzo particolare dell'istituto Galilei: chimica, materiali e biotecnologie. «Alla fine delle medie non sapevo cosa fare - racconta - La matematica non mi entusiasmava, nemmeno italiano, o le lingue. Sono andata a vedere i laboratori del Galilei e mi hanno subito colpito. Soprattutto durante gli ultimi anni di liceo, il campo delle biotecnologie mi ha affascinato sempre di più, anche grazie ad alcuni professori diciamo illuminati - sorride - All'università di Verona proseguirò su questa strada». Anche lei, come Christian, vorrebbe provare la carriera accademica. «Sogno di fare la ricercatrice, di trascorrere ore nel laboratorio con indosso il camice e davanti a un microscopio». In Italia o all'estero? «Forse uscirei per un anno, giusto per fare esperienza. Ma se ci fosse la possibilità tornerei in Alto Adige». Accanto alla passione per la scienza, in Giulia c'è quella per il nuoto sincronizzato. «Per me lo sport è sempre stato un rifugio - racconta - Spero di continuare, non ho un bel rapporto con l'agonismo, ma non voglio rinunciare a questa passione».

Economia e inglese

Elisa Bruson si è appena diplomata con il cento e lode al liceo linguistico Carducci. Un bel traguardo coronato con un viaggio a Bologna, dove inizierà a vivere e studiare da settembre. «Mi sono iscritta qui alla facoltà di economia in inglese - racconta - così da unire la passione per le lingue a quella per la matematica». Elisa parla inglese perfettamente. «Merito dell'anno all'estero in America», racconta. Si vede, un giorno, a lavorare per una grande azienda. «Mi ha sempre affascinato il settore del lusso, ma visto il successo dei brand di fast fashion rischia di andare in declino. Un altro ambito che mi interessa è lo sport, soprattutto il calcio o la Formula 1», conclude Elisa.