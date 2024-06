Sul Talvera la Volxsfesta di Radio  Tandem

Bolzano. Torna venerdì e sabato, 14 e 15 giugno, la Volxsfesta di Radio Tandem: appuntamento classico dell’estate bolzanina sui prati del talvera (piazzale alexander langer) da quasi 30 anni. Come sempre di alta qualità l’offerta di musica dal vivo che vedrà sei band sul palco nei due giorni della manifestazione.

Il programma

Venerdì 14 giugno: Tel tipes; Les amis d'Afrique; Domo Emigrantes. Sabato 15 giugno: Luciano Forlese e Propaganda; Radio Palinka; Death of Autotune.

Una scaletta musicale densissima con tre gruppi per sera: ancora una volta un lungo viaggio, dalla val Gardena e il Trentino fino all’Africa subsahariana, per poi tornare in mezzo al mediterraneo per la pizzica e concludere con una vera e propria miscela esplosiva di r’n’b, soul, rock, ska e hip-hop. Inizio dei concerti alle ore 19.30, l’ingresso è libero. Sempre golosissimo il menu proposto dalla brigata di cucina della storica emittente bolzanina, con piatti un po’ dal tutto il mondo a prezzi popolari.