Svaligiata la tabaccheria: furto da 30mila euro nella notte

BOLZANO. Ventunomila euro di "Gratta e Vinci", cinquemila tra sigarette e articoli vari, duemila in contanti. La tabaccheria "Le Coccinelle" in via Santa Geltrude è stata letteralmente svuotata nella notte tra domenica e lunedì. La buona notizia, se così si può definire, è che il ladro è stato ripreso in ogni suo movimento, sia dalle telecamere di sicurezza del negozio che da quelle presenti sul vialone del Campo Coni.

Al momento, l'uomo è senza nome: indaga la squadra mobile della Questura che si sarebbe già fatta un'idea del colpevole. Erano le 3.30 quando il ladro, proveniente a piedi da via Claudia Augusta, ha sondato la situazione, assicurandosi che non ci fosse nessuno ad osservarlo. Con tanto di cappuccio e guanti, sapendo perfettamente dove mettere le mani, ha fatto irruzione nel tabacchino. Con una tronchese ha spezzato le grate di ferro e ha forzato la finestra.

Si è quindi diretto verso il retro del tabacchino. Ha aperto lo zaino e ci ha infilato dentro quanto più possibile. Contemporaneamente è suonato l'allarme di sicurezza che, vista l'ora, deve avere svegliato più di qualche residente ad Oltrisarco. Un dettaglio testimoniato dal fatto che in quei minuti sono arrivate diverse telefonate in Questura per segnalare che qualcosa non andava. Le segnalazioni sono arrivate anche al titolare, Marco Spitaleri, tra l'altro presidente della Federazione italiana tabaccai per la provincia di Bolzano. Insieme alle volanti è arrivato sul posto quando ormai il ladro se l'era già data a gambe. Dentro, il caos: bottiglie rotte, sedie rovesciate, merce fuori posto.

Ai trentamila euro che si è portato via, bisogna aggiungere i danni ingenti al locale. Ieri mattina Spitaleri è andato a fare denuncia in Questura, con l'auspicio che l'autore si trovi quanto prima. Ci si affida alle telecamere perché di testimoni, a quell'ora della notte, è impossibile trovarne. «Purtroppo Oltrisarco è presa di mira da parte di bande di ladri - spiega il consigliere di circoscrizione Angelo Liuzzi (la Civica per Bolzano) - che da settimane compiono furti nelle attività commerciali e nella abitazioni del quartiere». Le ultime incursioni si sono registrate alla pizzeria "Tip Top" e ai danni di un bar in via San Vigilio.«Mi dispiace particolarmente - prosegue Liuzzi - che ad essere colpito sia stato Marco Spitaleri, una persona che si è messa a disposizione della circoscrizione per l'organizzazione delle feste e che sia stato ripagato dallo stato di totale abbandono in cui versa Oltrisarco in questo momento storico. Servono soluzioni urgenti ed è chiaro che non bastano più l'ottimo lavoro che sta portando avanti il questore Sartori e gli antifurti. Forse è arrivato il momento di coinvolgere seriamente i cittadini con progetti volti all'autodifesa come il controllo di vicinato, che è stato già bocciato dal sindaco negli scorsi mesi. Si può e si deve fare di più».