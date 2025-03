Svp: presentata la squadra per Bolzano, 31 i candidati in lista

BOLZANO. La Svp ha presentato in mattinata i propri candidati e le candidate per le elezioni comunali e il suo "Piano per Bolzano". Sono 31 i candidati presentati dal candidato sindaco per Bolzano Stephan Konder con l'assessora uscente alla scuola, alle attività economiche e al turismo Johanna Ramoser, capolista, e i consiglieri comunali uscenti Andreas Berger, Christoph Buratti, Sabine Eccel, Hannes Unterhofer e Peter Warasin. Il Piano per Bolzano è suddiviso in cinque punti chiave: sicurezza, misure contro il caro casa, ambiente e decoro, mobilità e scuola in lingua tedesca.

Il Piano che elenca 20 punti prevede innanzitutto "Più sicurezza e tolleranza zero per la criminalità con il potenziamento della videosorveglianza", ha spiegato Konder che ha aggiunto "che Bolzano deve comunque anche essere un modello di convivenza nel rispetto per tutte le culture".

Bolzano poi, secondo il Piano, deve dare priorità ai propri cittadini per quanto riguarda l'edilizia agevolata e deve dire basta alle speculazioni edilizie. Inoltre si vorrebbero riqualificare gli alloggi esistenti prima di costruire e togliere aree verdi alla città. Bolzano deve venire incontro ai giovani, curare l'ambiente e il decoro, puntare sul teleriscaldamento e creare meno traffico e più parcheggi sotterranei.

La Svp si immagina, inoltre, una Bolzano con una fitta rete di trasporto pubblico. Il Piano per Bolzano della Svp prevede anche la valorizzazione della madrelingua tedesca. Le altre tematiche sono legate ai giovani, agli universitari, alla terza età, alla famiglia, ma anche allo sport alle associazioni e "contro la burocrazia infinita". Infine, si chiede anche di "ridare nuova vita a Gries".