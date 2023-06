Tassa di soggiorno, rincaro per tutti gli ospiti in città 

BOLZANO. Lo ha espressamente richiesto l’Azienda di soggiorno, per poter finanziare progetti mirati di marketing urbano e campagne pubblicitarie. E gli albergatori non hanno nulla in contrario. Stiamo parlando dell’imposta di soggiorno, ferma da anni, che verrà ritoccata al rialzo di 40 centesimi a testa, al giorno. Il ritocco è stato approvato nelle commissioni consiliari Economia e Finanze e ora dovrà passare al vaglio del consiglio comunale, come riferisce il consigliere comunale Claudio Della Ratta.



Attualmente l’imposta per persona e pernottamento è pari a 1,60 euro per gli esercizi a 4 stelle o superiori, a 1,20 euro per quelli a 3 stelle e 3 stelle superior e a 0,85 euro per tutti gli altri esercizi.



Un aumento di 40 centesimi, rapportato ai pernottamenti - previsti in ulteriore aumento - del 2022, pari a 717.000, con 877.000 presenze, garantirebbe un gettito ulteriore per l’Azienda di Soggiorno di 286.000 euro. Il gettito passerebbe da 861.000 euro a 1.147.000. I rincari saranno del 25% per i 4 stelle o superiori, del 33% per i 3 stelle, del 47% per le restanti tipologie ricettive, passando rispettivamente a 2, a 1,60 e a 1,25 euro a testa, al giorno.



Solitamente il 25% del gettito totale viene assegnato all’Idm, che cura la promozione turistica per l’intera provincia, ma in questo caso, essendo l’aumento dedicato a progetti specifici, rimarrebbe totalmente appannaggio dell’Azienda di Soggiorno.



L’aumento varrà per tutti i posti letto del capoluogo, oggi 4.400, aumentabili di soli 260, suddivisi nelle seguenti categorie: 30 campeggio, 25 agriturismi, 34 altri esercizi (hotel e alberghi) e 171 affittacamere.



«A partire dal 2013 commenta Claudio Della Ratta - ho richiesto e presentato documenti per un incremento della tassa di soggiorno a carico dei turisti, in quanto tra le più basse d’Italia, ma stranamente l’amministrazione e anche la stessa azienda di soggiorno non avevano ritenuto in questi ultimi anni utile intervenire in proposito. Un aumento che ora si proclama indispensabile e che forse giunge invece nel momento sbagliato, dato che contribuirà ad alimentare l’inflazione».



L’aumento, spiega il presidente dell’Azienda di soggiorno Roland Buratti, «nasce da una nostra specifica richiesta ed entrerà in vigore nel 2025». Andrà eventualmente ad aggiungersi al probabile rincaro a livello provinciale, di cui ancora non si conoscono entità e dettagli. «Comunque sia, nel resto dell’Alto Adige la tassa di soggiorno è in media più elevata, per esempio a Merano o Bressanone, dove l’adeguamento al rialzo c’è già stato. Era necessario ritoccarla, perché negli ultimi tre o quattro anni il costo dei pernottamenti è salito in maniera considerevole, e c’è stata una palese svalutazione della tassa di soggiorno. Si tratta comunque di un rincaro con un’incidenza minima. Si pensi che in certe grandi città oggi si pagano 4-6 euro, qui al massimo si tratta di 2».



«Se ne parlava da due o tre anni», commenta la fiduciaria Hgv per Bolzano, Barbara Zisser, «ma finora l’imposta non era mai stata aumentata. Negli altri Comuni altoatesini l’aumento c’è già stato. Vista l’entità non credo che per le strutture ricettive sarà così tanto uno svantaggio. Noi abbiamo solo chiesto che fosse aumentata per tutti allo stesso modo, non solo agli hotel di categoria superiore». Intanto, conclude, si attendono le decisioni della Provincia: «Sappiamo solo che si lavora anche su questo, ma i dettagli non sono ancora stati resi noti». DA.PA