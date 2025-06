Temporale a Bolzano, albero cade nel parco Madonna sulla pedociclabile

BOLZANO. Durante il temporale, che nel pomeriggio di oggi (14 giugno) si è abbattuto su Bolzano, un albero si è spezzato nel parco Madonna ed è caduto sulla pedociclabile che da via Vintola porta all'omonino parchetto.

La zona è stata messa in sicurezza e recintata dai vigili del fuoco. Attualmente il Centro Vintola è accessibile solo da via Weggenstein. Gli alberi di parco Madonna sono stati recentemente potati proprio per evitare incidenti come quello avvenuto questo pomeriggio.