Tenta di introdursi in un appartamento: bloccato e arrestato dalla polizia

BOLZANO. Stava tentando di introdursi in un abitazione di via Pacher, nel quartiere Gries, ma è stato fermato dalla polizia intervenuta prontamente sul posto. Si tratta di M.H., 25enne cittadino marocchino titolare dello status di asilo politico, da poco giunto in città, senza fissa dimora e ospite dei vari centri emergenza freddo. Il suo tentativo di furto all’interno di un appartamento ha infatti fatto arrivare agli agenti della Questura di Bolzano una segnalazione, a cui è seguito l’immediato intervento della squadra “Volanti”. I padroni di casa, presenti al momento dell’episodio, non si erano accorti di nulla.

Accompagnato in questura, il ladro è stato identificato e sono risultati a suo carico precedenti per furto in abitazione, lesioni personali e rapina. A seguito della perquisizione è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico di 22 centimetri, occultato nella tasca dei pantaloni.

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, M. H. è stato tratto in arresto in flagranza dei reati di tentato furto in abitazione e porto abusivo di arma, e quindi trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione della Procura della Repubblica in attesa del processo per direttissima. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha immediatamente sollecitato la competente commissione territoriale per i rifugiati a revocare a costui lo status di asilo politico, in modo da poter poi emettere nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale.

“La tempestiva segnalazione di furto in atto pervenuta alla centrale operativa della Questura grazie al sistema di allarme installato presso un’ abitazione è risultata fondamentale al fine di individuare, arrestare ed espellere dal territorio nazionale un delinquente pluri-recidivo giunto in città da poco e ospite dei centri emergenza freddo - ha evidenziato Sartori –. Una delle priorità delle forze di polizia, infatti, è quella di far fronte immediatamente alle richieste dei cittadini, agendo con celerità per individuare ed assicurare alla giustizia coloro che con la loro condotta si pongono al di fuori della legge e delle comuni regole di civile convivenza”.