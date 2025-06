Terminati i lavori alla rete elettrica, il Lido riapre dalle 13.30

Pomeriggio difficile per chi viaggia in Autobrennero. A causa di un incidente tra i caselli di Chiusa e Bolzano Nord si registrano pesanti rallentamenti e code di 4 km in direzione sud. A causare il tutto sarebbe stato il ribaltamento di un camioncino. L’incidente è avvenuto, come detto, in corsia sud, intorno alle 16 di oggi.