Torna l’Ape d’Avvento: band e musicisti, fatevi sotto

BOLZANO. Torna anche questo Natale l’Ape d’Avvento, la manifestazione itinerante, che lo scorso anno – in pieno lockdown - ha riscosso un grandissimo successo, portando musica, auguri ed emozioni direttamente sotto le case dei bolzanini e sotto le finestre delle nonne e dei nonni ospitati nelle residenze per anziani.

Una manifestazione che ha dato anche la possibilità a molti musicisti del nostro territorio di poter suonare dal vivo in un periodo dove tutto il settore dello spettacolo era in forte difficoltà.

L’Ape Car col suo carico di arte e musica, scalda di nuovo il motore: partirà mercoledì 24 novembre dal rione Don Bosco, in concomitanza con l’accensione delle luminarie nel quartiere e dell’inaugurazione delle videoproiezioni realizzate anche con il contributo degli alunni delle scuole elementari sulla facciata della chiesa.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bolzano (Assessorato ai giovani e al decentramento), in collaborazione con il quotidiano Alto Adige e il Vespa club Bolzano.

«L’idea - spiega l’assessore Angelo Gennaccaro - ci è venuta lo scorso anno pensando a come portare comunque l’atmosfera natalizia nei quartieri, rispettando le norme anti-Covid. Quest’anno non possiamo ancora tornare con eventi più strutturati nella piazze, l’Ape d’Avvento potrà però muoversi con più libertà. La mitica “Ape Piaggio” ci permette di raggiungere vie, cortili e piazze, palazzi e case, da cui i bolzanini potranno godersi lo spettacolo da finestre e balconi, o anche all’aperto».

Molto importante il coinvolgimento dei musicisti e delle musiciste della nostra città. «Il settore non è ancora uscito dalla crisi dovuta al covid, l’Ape d’avvento rappresenta un’opportunità importante di esibirsi dal vivo e un sostegno concreto».



Musica nei quartieri



Come detto, l’Ape d’Avvento girerà nelle strade e nei cortili (ma anche in prossimità delle residenze per gli anziani, delle strutture protette e ovunque verrà chiamata), portando l’atmosfera natalizia con i Babbi Natale del Vespa Club e la musica dal vivo. Il motociclo Ape col cassone scoperto attraverserà in modo capillare cortili, piazzette, corti interne. Luoghi più periferici rispetto al centro cittadino.

L’Ape passerà di strada in strada, trasformandosi in un piccolo palco itinerante. Gli spettatori potranno seguire i mini concerti dai balconi, dalle finestre, o direttamente nelle strade e nei cortili. L’Ape natalizia farà le sue incursioni quattro pomeriggi alla settimana (dal martedì al venerdì). Il quotidiano Alto Adige, oltre a presentarla gli artisti, ricorderà di giorno in giorno gli itinerari.



Prenotare l’Ape d’Avvento



Tutti coloro che desiderano ricevere o mandare auguri in note, potranno prenotare l’Ape d’Avvento mandando un messaggio Whatsapp al seguente numero 347 3103750.



Partecipazione dei musicisti



I musicisti e le band della nostra città che vogliono partecipare alla manifestazione, devono iscriversi inviando il prima possibile una mail all’indirizzo apedavvento2021@comune.bolzano.it (termine ultimo il 20 novembre) con una breve presentazione e l’indicazione di loro eventuali video sui social.

I musicisti e le musiciste selezionati si esibiranno (massimo due alla volta) sul palco itinerante. In alcune tappe, nel caso delle band o di formazioni più ampie, si potranno aggiungere gli altri componenti del gruppo in modalità “flash mob”, nel rispetto delle prescrizioni “anti-covid”. Non esistono limitazioni a generi,o settori musicali, quello che conta è la voglia di fare insieme qualcosa di bello per la città. Dal Rock alla classica, dallo ska ai cori, vale tutto. Gli artisti verranno selezionati a insindacabile giudizio degli organizzatori.



Il contest: la cover di Natale



Condizione per esibirsi sull’Ape d’Avvento, quest’anno, oltre a una “playlist” ispirata al periodo natalizio, è la presentazione della cover di un brano a scelta, rielaborato in modo originale e personale.

Il contest, promosso dall’Assessorato Giovani e Partecipazione del Comune, prevede la rielaborazione di un brano di carattere o “sapore” natalizio (non necessariamente un classico, ma comunque che rispecchi lo spirito e le emozioni delle feste), “rivisitato” in modo personale e originale.

«Sorprendeteci e sorprendete i bolzanini - sottolinea Gennaccaro -, fatevi conoscere e trasmettete la vostra passione, divertendovi e facendoci divertire. Non si tratta di un concorso ma di una piccola “sfida”, dove i protagonisti si mettono in gioco puntando su creatività e nuove idee». Le cover devono pervenire in formato video entro il 5 dicembre al seguente indirizzo apedavvento@gmail.com

I video saranno diffusi a partire dal 10 dicembre sul sito del quotidiano Alto Adige, e potranno essere poi votati online fino a Natale. Una piccola sorpresa sarà riservata dal Comune all’artista (band o singolo) più votato.