Torna la Boclassic, Crippa punta alla sua prima vittoria nella tradizionale corsa di San Silvestro

BOLZANO. Gli altoatesini Khalid Jbari e Katja Pattis si sono imposti nella gara podistica amatoriale BOclassic Ladurner, che apre il circuito Top7 e precede le gare Elite della tradizionale corsa bolzanina di San Silvestro.

Per il bolzanino Jbari è la terza vittoria.

Alcuni dei migliori mezzofondisti al mondo si contenderanno la vittoria di giornata nelle gare Elite femminile (5 km) e maschile (10 km): Yeman Crippa, Amos Kipruto, Martin Kiprotich e Maxime Chaumeton, in campo maschile, e Dawit Seyaum e Margaret Chelimo Kipkemboi, in campo femminile, sono alcuni dei candidati alla vittoria. La gara, dopo due anni di pandemia, si svolgerà senza restrizioni.

Sarà una BOclassic senza restrizioni, ha sottolineato Warasin, né per atleti e spettatori, né per i tanti volontari. Il campione europeo in carica nei 10.000 metri piani, il trentino Yeman Crippa, punta a salire per la prima volta sul podio, preferibilmente sul gradino più alto. "Per me è sempre un onore essere in gara a Bolzano - ha detto Yeman Crippa, campione europei sui 10mila metri - Qui ho molti fan e a Bolzano vengono anche molti amici per sostenermi. Sono in forma, mi sento bene. Vediamo come andrà sabato".

Tra i principali avversari di Crippa ci saranno sicuramente il keniano Amos Kipruto, campione in carica della Maratona di Londra; l'ugandese Oscar Chelimo, che ai Mondiali di atletica leggera a Eugene (Usa), ha ottenuto il bronzo nei 5.000 metri piani. "Nella gara femminile siamo felici di accogliere nuovamente le ultime due vincitrici della BOclassic Alto Adige - ha spiegato l'athletic manager Gianni Demadonna - L'anno scorso l'etiope Dawit Seyaum ha stabilito un nuovo record con un tempo di 15'22", mentre la keniana Margaret Chelimo Kipkemboi ha vinto nel 2019 e nell'edizione straordinaria del2020 al Safety Park, quando le donne avevano eccezionalmente corso 10 chilometri.