Torna la festa di Capodanno a Bolzano: si ballerà in piazza Vittoria

BOLZANO. Torna a Bolzano la festa in piazza per Capodanno. Alla presenza del Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e degli assessori comunali Juri Andriollo e Johanna Ramoser è stata presentato l’appuntamento in programma domenica 31 dicembre in piazza Vittoria a partire dalle 16 e sino alle 2 del mattino. Un grande evento, è stato più volte sottolineato, pensato per tutte la fasce della popolazione, giovani e meno giovani, grandi e piccoli.

Era dal 2019 che la Città di Bolzano non proponeva una Festa di Capodanno (l'ultima si è svolta in piazza del Tribunale) e quest'anno il leit motiv sarà offrire a tutti del sano divertimento. Si comincerà presto, alle 16.00 in una sorta di after party per i "reduci" della Boclassic, la tradizionale corsa di San Silvestro che si correrà in centro storico nelle prime ore del pomeriggio del 31 dicembre.

Poi si proseguirà con musica dal vivo, dj set, ma anche spettacoli d'intrattenimento di vario genere, live performer e tanti artisti in grado di offrire emozioni, allegria, sorrisi e, come detto, tanto divertimento.

Per l'organizzazione dell'evento di Capodanno, il Comune di Bolzano ha bandito un'apposita gara per potersi avvalere della competenza e del supporto di professionisti del settore. Madrina e conduttrice della serata Paola Bessega che sarà affiancata da Miki Picarella.

Considerata la location nel cuore della città, dunque facilmente raggiungibile da ogni quartiere, l'invito rivolto a chi parteciperà alla Festa di Capodanno è a lasciare a casa la macchina e raggiungere piazza Vittoria in altri modi: con i mezzi pubblici, in bicicletta, a piedi. In piazza banditi i super acolici ed il vetro mentre saranno utilizzati bicchieri riciclabili.