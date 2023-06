Torna la lunga notte delle chiese: 120 eventi in provincia  

BOLZANO. Oggi, venerdì 2 giugno, ritorna la Lunga notte delle chiese. Una settantina tra chiese, conventi e cappelle dell'Alto Adige aprono le loro porte dalle 17 alle 22, ai tanti visitatori sarà offerto un ricco programma serale con eventi gratuiti in decine di luoghi sacri sul territorio altoatesino.



Anche l’edizione 2023 della Lunga notte delle chiese si distingue per tantissime proposte diversificate: oltre 120 iniziative gratuite in tutto l’Alto Adige, dalle 17 alle 22 di venerdì 2 giugno, distribuite in circa 70 tra chiese, cappelle e luoghi sacri.

Per la singolare Notte bianca dei luoghi di culto le parrocchie hanno lavorato, in collaborazione con l’Ufficio pastorale diocesano e lo specifico gruppo di lavoro del Servizio giovani, a un programma di offerte per tutti i gusti: concerti di bande e corali, visite guidate, escursioni, giochi per bambini, danza, conferenze e letture pubbliche, apertura di spazi della chiesa altrimenti non accessibili come cripte e campanili, benedizione di biciclette, prove alla tastiera dell’organo.



Un’attrazione della Lunga notte di quest’anno sono le cappelle private dei masi di montagna, documentate dall’Associazione delle coltivatrici sudtirolesi: 19 di questi particolari gioielli rurali sono aperti al pubblico venerdì 2 giugno.

Come dalla prima edizione nel 2014, anche nel 2023 la Lunga notte in Alto Adige darà a tutti l’opportunità di vivere da vicino i tesori delle chiese – spirituali, sociali, musicali, culturali, artistici – e conoscere non solo gli edifici ma anche le persone, le diverse confessioni religiose e le differenti forme di culto.



Nei centri principali, tra le chiese partecipanti ne figurano diverse a Bolzano (elenco completo in fondo); a Merano la parrocchia Santo Spirito; a Bressanone il duomo, la parrocchia S. Michele, la cappella S. Giovanni; a Brunico la chiesa parrocchiale e la chiesa dei Cappuccini. Per tutte le informazioni e i luoghi sacri aperti nella Lunga notte edizione 2023: link www.bz-bx.net/it/lunganotte.

In città coinvolti: Duomo Parrocchia S. Maria Assunta (Bolzano) - chiesa Evangelica di Cristo (Bolzano) - chiesa del Santo Sepolcro al Calvario (Bolzano) - chiesa San Vigilio al Virgolo (Bolzano) - cappella di sant’Isidoro (Bolzano/Colle).