Torna la mostra dei vini “Weinkost”: appuntamento dal 27 al 30 marzo a Castel Mareccio

BOLZANO. Con circa 200 etichette e 47 cantine provenienti da Bolzano, Oltradige, Bassa Atesina, Valle Isarco, Valle dell'Adige, Merano e Burgraviato, torna ad animare il capoluogo altoatesino "Weinkost", la Mostra Vini di Bolzano, importante vetrina dell'eccellenza vitivinicola di tutto l'Alto Adige che dal 1896 (questa è l'edizione n.98) attira intenditori e appassionati nella bellissima città, capitale del vino e del buon gusto. Dal 27 al 30 marzo 2025 le sale di Castel Mareccio, location tra le più suggestive della città, ospiteranno degustazioni di vini e laboratori del gusto e masterclass con la partecipazione di importanti nomi del settore enogastronomico che accompagneranno i visitatori in un affascinante percorso alla scoperta di etichette e di sapori del territorio tanto unici quanto sorprendenti.

Il sipario si alza giovedì 27 marzo alle ore 15 con le prime degustazioni durante le quali i sommelier serviranno direttamente al tavolo i diversi vini e li "racconteranno" svelando anche curiosità legate alle varie cantine. Non solo. Durante la kermesse organizzata dall'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano in collaborazione con l'Accademia Italiana della Cucina e l'Associazione Sommelier, si terranno anche concerti musicali nel grande cortile del castello nonché tre seminari e tre laboratori del gusto: un approccio adatto sia per gli appassionati ma anche per chi si accosta per la prima volta al "mondo di Bacco".