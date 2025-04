Tra via Brennero e Rencio in arrivo 80 nuovi alloggi

BOLZANO. Un'ottantina di alloggi tra via Brennero e zona Rencio. La vicinanza delle elezioni comunali - dicono i maligni - può fare miracoli e accelerare pratiche urbanistiche ferme da anni. Di certo c'è che, nell'ultima seduta, la giunta comunale ha dato il via libera al piano di attuazione della zona residenziale A2: centro storico, via Brennero, via Beda Weber, via Sant'Osvaldo. Regista dell'operazione immobiliare Peter Trafojer, proprietario dell'hotel Scala che si affaccia su via Brennero: «Sono quattro anni - commenta - che stiamo aspettando. L'iter è ancora lungo - c'è la pubblicazione di 30 giorni e poi il Piano deve tornare in giunta - ma almeno qualcosa si sta muovendo».

L'area di edilizia residenziale A2 si estende su circa 7 mila metri quadrati e c'è una cubatura, rappresentata dalla vecchia Cantina Santa Maddalena, di circa 29 mila metri. È delimitata a sud da via Brennero, a ovest da via Beda-Weber e a nord da via Sant'Osvaldo. Si tratta di un sito di grande pregio.

Alloggi al posto della cantina

Il Piano prevede di demolire la Cantina, vuota dopo il trasferimento nel nuovo complesso a San Maurizio, e costruire al suo posto, utilizzando anche un'area non edificata, una palazzina di sei piani con 36 appartamenti convenzionati. L'intervento prevede anche la ristrutturazione dell'albergo Scala, nel rispetto dell'identità architettonica visto che è sotto tutela.

La struttura alberghiera attualmente dispone di una sessantina di stanze per un totale di 130 posti letto. Dietro l'albergo dove c'è un'area, attualmente utilizzata per il parcheggio delle auto dei dipendenti, si vuole realizzare un edificio a due piani: potrebbe trovare spazio una grande sala per incontri e seminari.Tra le prescrizioni c'è anche quella che riguarda la salvaguardia delle piante ad alto fusto del grande giardino.In programma, tra le altre cose, la costruzione di un parcheggio sotterraneo per i clienti dell'albergo e i residenti della nuova palazzina.«Questo progetto - dice Stephan Konder, vicesindaco nonché assessore all'Urbanistica - è l'esempio di una gestione responsabile dello sviluppo del territorio: vengono creati nuovi alloggi senza consumare aree verdi Inoltre l'ampliamento qualitativo dell'hotel Scala dimostra come tutela del territorio e sviluppo urbano sostenibile possano procedere di pari passo. La realizzazione del parcheggio sotterraneo contribuirà a ridurre il traffico in quella zona».

Tre palazzine a Rencio

Un'altra operazione immobiliare è prevista in zona Rencio. Su un'area, in parte libera, in parte recuperata dalla demolizione della cubatura esistente, verranno costruite tre palazzine per un totale di 45 appartamenti. Il terreno è già classificato come residenziale: il 60% sarà convenzionato, il 40% libero. I tempi a questo punto sono stretti, visto che il 4 maggio si vota per il rinnovo del consiglio comunale. Ma il vicesindaco Konder assicura che si cercherà di portare il Piano di attuazione in giunta prima della scadenza del mandato. Tra la zona di via Brennero e quella di Rencio si potrebbe ricavare un'ottantina di alloggi. Non sono tantissimi, non sono però neppure pochi per una città alle prese con l'emergenza abitativa. Non a caso il tema casa è al primo posto delle richieste dei cittadini e delle categorie economiche; ed in testa ai programmi dei candidati-sindaco. Almeno a livello di promesse. Per vedere se verranno rispettate, bisognerà attendere ormai la nuova giunta.