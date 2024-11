Tragica caduta in parapendio in Sicilia: morto il bolzanino Markus Florian, grave la figlia

MILAZZO. Tragica caduta in parapendio oggi sul lungomare di Ponente, a Milazzo, in provincia di Messina. Padre e figlia sono precipitati su una vecchia struttura metallica dell'ex discoteca "Le cupole": morto l’uomo, Markus Florian, bolzanino di 57 anni, in prognosi riservata la figlia trentenne, che avrebbe riportato un profondo taglio al piede destro.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e la polizia locale. L’elisoccorso, arrivato da Catania, ha trasportato la donna al Policlinico di Messina, mentre l'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Milazzo, dove è deceduto.

Da ricostruire le cause dell’incidente. Florian era uno specialista del parapendio, con una grande esperienza alle spalle.

Sembra che l'uomo e la figlia fossero in vacanza in Sicilia con un gruppo di amici. La notizia della tragedia ha suscitato sgomento e dolore in tutto l'Alto Adige, dove Florian, anche per i suoi lanci con il parapendio, era molto noto.

(foto Vf e Markus Florian - Facebook)