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L'incidente

Travolta da un camion in via Vittorio Veneto a Bolzano: ciclista morta

Intervento urgente dei soccorsi nel quartiere di Gries per un impatto con un mezzo pesante. Operazioni schermate e viabilità fortemente rallentata anche a causa della pioggia

IMMAGINI I soccorritori in azione e la strada bloccata

BOLZANO. Grave incidente di primo mattino in via Vittorio Veneto, all’altezza del Grieserhof, dove una ciclista è morta nello scontro con un camion.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce Bianca, insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco.

Dramma a Bolzano, ciclista muore travolta da un camion in via Vittorio Veneto

L’area è stata messa in sicurezza e i sanitari hanno operato schermando la scena con un telo, per proteggere il ferito e limitare la presenza di curiosi durante le manovre di soccorso

L’area è stata messa in sicurezza e i sanitari hanno lavorato schermando la scena con un telo, per proteggere le operazioni e limitare la presenza di curiosi durante le manovre di soccorso, che purtroppo si sono dimostrate inutili  per salvare la donna, di età fra i 30 e i 40 anni.

Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo l’arteria, già rallentato dalla pioggia. Si registrano disagi alla circolazione nella zona di Gries, con traffico bloccato sull'asse piazza Gries - via San Maurizio, mentre sono in corso gli interventi e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un testimone afferma che la ciclista attraversava dal Grieserhof.

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