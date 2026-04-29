Travolta da un camion in via Vittorio Veneto a Bolzano: ciclista morta

BOLZANO. Grave incidente di primo mattino in via Vittorio Veneto, all’altezza del Grieserhof, dove una ciclista è morta nello scontro con un camion.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce Bianca, insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco.













Dramma a Bolzano, ciclista muore travolta da un camion in via Vittorio Veneto L’area è stata messa in sicurezza e i sanitari hanno operato schermando la scena con un telo, per proteggere il ferito e limitare la presenza di curiosi durante le manovre di soccorso

L’area è stata messa in sicurezza e i sanitari hanno lavorato schermando la scena con un telo, per proteggere le operazioni e limitare la presenza di curiosi durante le manovre di soccorso, che purtroppo si sono dimostrate inutili per salvare la donna, di età fra i 30 e i 40 anni.

Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo l’arteria, già rallentato dalla pioggia. Si registrano disagi alla circolazione nella zona di Gries, con traffico bloccato sull'asse piazza Gries - via San Maurizio, mentre sono in corso gli interventi e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un testimone afferma che la ciclista attraversava dal Grieserhof.