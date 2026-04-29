Travolta da un camion in via Vittorio Veneto a Bolzano: morta una ciclista di 46 anni
Intervento urgente e purtroppo dimostratosi inutile dei soccorsi nel quartiere di Gries per un impatto con un mezzo pesante. Operazioni schermate e viabilità fortemente rallentata anche a causa della pioggia. Circolazione ripresa alle 11.15
IMMAGINI/1 I soccorritori in azione e la strada bloccata
IMMAGINI/2 La polizia municipale ricostruisce la dinamica
BOLZANO. Grave incidente di primo mattino in via Vittorio Veneto, all’altezza del Grieserhof, dove una ciclista è morta nello scontro con un camion. La vittima, A.K le iniziali, aveva 46 anni e risiedeva in centro.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce Bianca, insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco.
L’area è stata messa in sicurezza e i sanitari hanno lavorato schermando la scena con un telo, per proteggere le operazioni e limitare la presenza di curiosi durante le manovre di soccorso, che purtroppo si sono dimostrate inutili per salvare la donna, di età fra i 30 e i 40 anni.
Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo l’arteria, già rallentato dalla pioggia. Si sono registrati disagi alla circolazione nella zona di Gries, con traffico bloccato sull'asse piazza Gries - via San Maurizio, mentre erano in corso gli interventi e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un testimone afferma che la ciclista attraversava dal Grieserhof.
Si tratta di una zona molto trafficata, dove passano sulla stessa strada bici, auto e mezzi pesanti. E non tutti rispettano il rosso, dicono nel vicino panificio Frnziskaner.
La circolazione è ripresa alle 11.45, dopo tre ore di stop.