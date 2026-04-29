Travolta da un camion in via Vittorio Veneto a Bolzano: morta una ciclista di 46 anni

BOLZANO. Grave incidente di primo mattino in via Vittorio Veneto, all’altezza del Grieserhof, dove una ciclista è morta nello scontro con un camion. La vittima, A.K le iniziali, aveva 46 anni e risiedeva in centro.

Via Veneto, i rilievi delle forze dell'ordine sul luogo dove è stata investita la ciclista. Strada riaperta dopo tre ore La donna, travolta da un camion, è purtroppo deceduta. Da chiarire ancora la dinamica. Si ripropone la questione dei rischi legati al traffico pesante a Bolzano. Circolazione ripresa alle 11.15 (video DLife/Sofia Di Blasi)

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce Bianca, insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco.













Dramma a Bolzano, ciclista muore travolta da un camion in via Vittorio Veneto L’area è stata messa in sicurezza e i sanitari hanno operato schermando la scena con un telo, per proteggere le operazioni e limitare la presenza di curiosi durante le manovre di soccorso

L’area è stata messa in sicurezza e i sanitari hanno lavorato schermando la scena con un telo, per proteggere le operazioni e limitare la presenza di curiosi durante le manovre di soccorso, che purtroppo si sono dimostrate inutili per salvare la donna, di età fra i 30 e i 40 anni.









































Bolzano, ciclista muore investita in via Veneto: la polizia municipale ricostruisce l'impatto Gli agenti al lavoro per comprendere esattamente la dinamica dell'ennesimo drammatico incidente mortale, avvenuto oggi - 29 aprile - dopo l'impatto fra un camion e una bicicletta (foto Davide Pasquali)

Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo l’arteria, già rallentato dalla pioggia. Si sono registrati disagi alla circolazione nella zona di Gries, con traffico bloccato sull'asse piazza Gries - via San Maurizio, mentre erano in corso gli interventi e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un testimone afferma che la ciclista attraversava dal Grieserhof.

"In via Vittoria passano mezzo di ogni tipo e non tutti rispettano il rosso" La testimonianza di una dipendente del Panificio Franziskaner, che si trova a circa 50 metri da dove è avvenuto lo scontro. Una zona molto trafficata, con bici, auto e mezzi pesanti a transitare sulla stessa strada (intervista di Aliosha Bona)

Si tratta di una zona molto trafficata, dove passano sulla stessa strada bici, auto e mezzi pesanti. E non tutti rispettano il rosso, dicono nel vicino panificio Frnziskaner.

La circolazione è ripresa alle 11.45, dopo tre ore di stop.