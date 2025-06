Travolta da una betoniera a Bolzano, al via il processo

BOLZANO. Prima udienza, in tribunale a Bolzano, del processo per l'incidente costato la vita a Margherita Giordano, insegnante di 34 anni morta il 24 novembre 2022, travolta da una betoniera mentre attraversava in bici l'incrocio di piazza Mazzini.

L'uomo alla guida del mezzo pesante, un trentino di 53 anni, è accusato di omicidio colposo. Al suo arrivo sul posto, il medico legale dell'Asl aveva scoperto che la vittima era la sua compagna.

Adesso la compagnia assicuratrice dell'imputato vuole sentire quattro testimoni per assicurarsi che tra i due ci fosse una relazione sentimentale, requisito per un eventuale risarcimento. L'udienza è stata rinviata al 9 settembre.