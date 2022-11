Tre “buttafuori” abusivi costano caro alla discoteca 

BOLZANO. Sanzionate, nell’ultimo fine settimane, due discoteche per irregolarità riscontrate durante i controlli effettuati da personale della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Bolzano in alcuni locali ed esercizi pubblici della provincia.

L’attività si è concentrata in particolare su quattro esercizi pubblici e due discoteche. Sono state identificate alcune decine di persone ed elevate delle sanzioni.

In una discoteca di Gargazzone, gli agenti hanno trovato tre “buttafuori” abusivi. Sono stati sanzionati - dice un comunicato della questura - assieme alla titolare del locale. Conto totale: 10 mila euro.

Sanzioni amministrative salate - non è stato però fornito l’importo - anche per i gestori di una discoteca di Bressanone, dove la polizia ha rilevato l’impiego di tre supporter in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Per cercare di capire come viene garantita la sicurezza all’interno delle discoteche ne abbiamo parlato con Vincenzo Galasso, titolare del “Life” di via Marie Curie in zona produttiva a Bolzano, nonché imprenditore che opera ormai da anni in questo settore.

«Per quanto riguarda le discoteche - spiega - ci sono dei protocolli molto rigorosi da rispettare. Noi ci affidiamo ad una agenzia che cura la sicurezza nel senso lato del termine e che deve comunicare quotidianamente alla questura da chi è formato il team e come sono suddivisi i compiti. Faccio un esempio: solo chi ha l’abilitazione può fare il controllo dei clienti all’ingresso; altri fanno sicurezza all’interno del locale, altri ancora si occupano dei controlli anti-incendio. Tutte regole alle quali chi organizza una festa in un locale che non sia una discoteca, non deve sottostare. A loro basta una semplice autorizzazione da parte del Comune.

E oggi sono tanti i locali che organizzano questo tipo di eventi?

Sempre di più. In particolare dopo due anni di pandemia.

Le discoteche sono tra i settori più penalizzati da due anni di lockdown, la situazione sta migliorando?

Direi di sì. È tornata la voglia di divertirsi. Anche se dobbiamo ancora lavorare per riconquistare una parte di clientela. Mi riferisco in particolare ad una certa fascia di età che dopo la pandemia non è più tornata.

È cambiato anche il tipo di offerta?

Prima si puntava molto sul dj. Oggi vanno di più gli eventi che richiedono però più impegno e preparazione.