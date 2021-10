Treni e bus gratis per chi entra alla Fiera di Bolzano

BOLZANO. Prosegue la collaborazione del dipartimento mobilità della Provincia di Bolzano con la Fiera di Bolzano che prevede l'utilizzo gratuito della mobilità pubblica da e per il quartiere fieristico con un biglietto d'ingresso valido.

"Quest'azione è un ulteriore incentivo per utilizzare i mezzi pubblici e lasciare la macchina privata a casa - sottolinea l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider - specialmente per chi arriva da lontano, per esempio da San Candido o da Malles, è un modo di viaggiare comodo, sostenibile ed economico. Questo vale anche per chi arriva dai dintorni o da altre parti della provincia".

Con l'acquisto del biglietto d'ingresso online per la fiera è possibile viaggiare in modo gratuito per raggiungere l'evento fieristico con i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige e per il ritorno. I biglietti d'ingresso online sono contrassegnati con una "M" (mobilità pubblica) e dalla dicitura "free public transport ticket". Sono escluse dal progetto le funivie del Colle, Verano, Vilpiano-Meltina e Maranza e i treni regionali veloci (RV).

I possessori del biglietto nominale generato online sono tenuti, in caso di necessità, a esibire il ticket in forma digitale o stampata e il documento d'identità al personale di controllo.