Tribunale di Bolzano, nuovo sistema di accesso: con macchina ai raggi X

BOLZANO. Sarà riaperto a fine febbraio il nuovo accesso al Tribunale di Bolzano dopo il primo lotto di lavori di ristrutturazione. “Prima all’ingresso veniva effettuato solo il controllo del contenuto di borse tramite un metal detector. Ora con i nuovi macchinari altamente tecnologici installati, tra i quali una macchina a raggi X, riusciamo ad effettuare anche un controllo mirato ed immediato a chi entra nell’edificio, monitorando meglio il flusso di persone all’entrata e all’uscita e così garantendo più sicurezza ai cittadini ed ai magistrati ed avvocati”, ha spiegato l’assessore Massimo Bessone che insieme al direttore dell’Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni, Luca Carmignola, al collaboratore Karl Gabloner nonché ai professionisti e alle ditte appaltatrici ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori per la sistemazione della zona d’ingresso al Palazzo di Giustizia.

Con una norma di attuazione, nel 2017, lo Stato ha attribuito alla Regione Trentino-Alto Adige nonché alle Province di Bolzano e Trento la competenza nel settore dell’amministrazione giudiziaria. Con lo stesso provvedimento anche il Palazzo di Giustizia, dove hanno sede il Tribunale e gli uffici giudiziari, è stato assegnato alla Provincia. L’edificio ha un valore stimato pari a 40 milioni di euro. La Ripartizione patrimonio, che fa capo all’assessore Massimo Bessone, ha svolto una perizia sullo stato dell’edificio, preso atto delle criticità presenti ed elaborato un programma con gli interventi necessari. Questo programma prevede lavori per oltre 10 milioni di euro.

In accordo tra l’assessore Bessone e la Procura generale della Repubblica è stato realizzato il primo lotto dei lavori del progetto di ristrutturazione, che ha interessato l’ingresso del Tribunale. "Vista l’urgenza e l’importanza degli interventi, i lavori si sono conclusi in 4 mesi. L’accesso sarà riaperto verso la fine di febbraio dopo le dovute prove di funzionamento e la messa in servizio dei macchinari”, fa presente l’assessore Bessone.

L’intervento comprendeva anche la costruzione di una nuova uscita di sicurezza per le emergenze. Per le persone diversamente abili invece, è stato creato un apposito accesso automatizzato. Inoltre, sono stati installati nuovi impianti elettrici. All’interno del Tribunale si trova anche l'Ufficio dichiarazione gruppo linguistico, dove i cittadini possono richiedere il rilascio dell’attestato di appartenenza al ceppo italiano, tedesco, o ladino.