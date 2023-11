Tunnel di Monte Tondo, appaltata la progettazione: costerà 1,82 milioni di euro

BOLZANO. L'associazione temporanea di imprese composta da Plan Team Srl, Eut Engeneering Srl, Pasquali Rausa Engeneering Srl e dall'architetto Christian Sölva, si è aggiudicata l'appalto per i lavori di progettazione della galleria di Monte Tondo, a Bolzano, tra le zone di Campiglio e Sarentino, con un'offerta di 1.826.512 euro.

"La costruzione della galleria di Monte Tondo non solo migliorerà notevolmente il collegamento con la Val Sarentino, ma sposterà fuori città il traffico pesante da e verso la Val Sarentino. Ciò contribuirà a una notevole riduzione del traffico nel capoluogo", ha commentato l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider.

In una galleria a canna singola con una corsia per senso di marcia, la nuova circonvallazione da Bolzano collegherà la statale del Brennero con la strada della Val Sarentino fino a Passo Pennes. (ss 508). Il tratto stradale interessato si estende per 2,5 chilometri, di cui circa 2,3 chilometri passeranno attraverso la galleria. Il tunnel sarà costituito da due carreggiate di 3,75 metri ciascuna.

La pendenza longitudinale massima del tracciato è del 6%. In conformità alle normative vigenti, il tunnel sarà dotato di quattro uscite di emergenza, di un sistema di ventilazione meccanica e di un camino di scarico. Il percorso inizierà direttamente dalla rotatoria esistente sulla strada statale del Brennero che sarà ricostruita ed ampliata. Da questa rotatoria, il percorso passa davanti ai Mercati Generali di Bolzano.

Un'altra rotatoria è prevista presso l'ingresso sud della galleria. Il tracciato si snoda poi in sotterraneo sotto i quartieri di Piani e Rencio e all'interno della collina di Santa Maddalena e del Monte Tondo fino alla strada statale della Val Sarentino, a Nord del centro di Bolzano. Un nuovo ponte attraverserà il fiume Talvera e una rotatoria collegherà la strada della Val Sarentino.

"Ora che l'appalto per i lavori di progettazione è stato assegnato, il prossimo passo sarà quello di avviare un dialogo serrato con i Comuni di Bolzano e Sarentino per studiare insieme le possibili opzioni di tracciato per questa importante opera", ha spiegato ancora Alfreider.