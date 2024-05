Ubriaco, aggredisce i clienti di una discoteca: per un 26enne bolzanino divieto per 3 anni di frequentare locali a Bolzano

BOLZANO. La chiamata al 112 è arrivata dal personale del locale, una discoteca in zona Fiera a Bolzano: chiedevano aiuto per fronteggiare i comportamenti aggressivi e molesti di un cliente particolarmente violento. Era la notte tra sabato e domenica: una Squadra “Volanti” della Polizia di Stato arrivava sul posto dove l’uomo, in stato di agitazione e particolarmente aggressivo, era trattenuto a stento.

I poliziotti hanno ricostruito che il giovane, in seguito identificato come M. D., 26enne bolzanino residente a Laives con a proprio carico vari precedenti, in stato palese stato di ubriachezza, stava molestando la clientela del locale, in particolar modo le donne.

Condotto a fatica dagli agenti all’esterno del locale, si scagliava con violenza contro gli addetti alla sicurezza minacciandoli per poi cercare di colpirli con pugni e testate. Non senza difficoltà, i poliziotti sono riusciti a farlo salire sull’auto dove il 26enne ha proseguito nell’escalation di violenza, tentando più volte di colpirli, per poi sferrare pugni e testate contro la paratia divisoria dell’autovettura stessa.

E’ stato denunciato per i reati di oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce aggravate e danneggiamento, nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Valutati la gravità del comportamento e i precedenti a suo carico, il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti la misura di Prevenzione Personale del Divieto di Accesso, per un periodo di 3 anni, in tutti i bar, discoteche ed esercizi pubblici assimilati del Comune di Bolzano. L’eventuale violazione prevede una pena da 1 a 3 anni di reclusione e la multa da 10.000 a 24.000 Euro.