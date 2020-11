"Un per l'ordine pubblico", il Questore chiude per 5 giorni il bar "Manuela" di via Perathoner

BOLZANO. Il Questore di Bolzano ha disposto, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la sospensione per cinque giorni della licenza d’esercizio del bar “Manuela” di Bolzano in via Perathoner 25.

Il provvedimento, emesso all’esito di procedimento amministrativo appositamente avviato ed istruito dalla Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, fa seguito a ripetuti controlli effettuati delle forze dell’ordine, dai quali emerge che l’esercizio pubblico può costituire un pericolo per l’ordine pubblico e la quiete degli abitanti della zona a causa dell’abituale frequentazione da parte di soggetti gravati da precedenti di polizia e di avventori in genere che si intrattengono nel locale e vicino all’ingresso, i quali anche in stato di alterazione, danno origine ad episodi di violenza, commettono reati o comunque arrecano disturbo.