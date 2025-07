Una estate di cantieri: si investe sulle scuole, notevoli i disagi stradali

BOLZANO. Un'estate di cantieri. Alcuni in fase di conclusione, altri ben avviati, altri ancora fermi o bloccati o chissà. E poi, i disagi al traffico causa lavori del teleriscaldamento, per le nuove ciclabili e l'ennesimo rifacimento stradale.

Due i dati di fatto che saltano agli occhi: senza dubbio si sta investendo in scuole, e questo risulta estremamente positivo; numerosi cantieri pubblici, invece, non sono mai partiti, e su questo forse - al di là di annunci, rassicurazioni, promesse - sarebbe forse il caso che a scadenze regolari Comune e Provincia, e le loro partecipate in senso lato, fornissero per trasparenza un quadro esaustivo e per quanto possibile certo sulle tempistiche dei vari progetti. Perché va bene, ci sono bandi, ricorsi, imprevisti, burocrazia, rincari delle materie prime. Epperò…

Sogni e cantieri mai partiti

Tralasciando quello che il bolzanino medio ritiene ormai il libro dei sogni - dall'Areale ferroviario al nuovo carcere al tunnel di Monte Tondo - tutto fermo all'ex Pascoli, dove il progetto del Polo bibliotecario ha compiuto 25 anni: escavatori comparsi a inizio maggio, poi svaniti. E non si muove foglia per il park Vittoria, un ventennio che se ne parla. Ai Piani, ex deposito di carburanti di via Macello, si dovrebbe realizzare l'attesa e utilissima Casa provinciale del sociale e della sanità, ma operai in giro non ce n'è. Erba incolta al lotto Ipes di Druso Est, dove anche se si cominciasse a lavorare domani e tutto procedesse spedito, senza intoppi, gli inquilini potrebbero entrare fra 2-3 anni, ossia dieci dopo l'ingresso dei primi residenti nel nuovo quartiere; un ritardo già visto sia a Firmian che a Casanova, fra edilizia privata e pubblica. Rimane poi il pugno nell'occhio della ciclabile dietro le caserme Huber. Doveva essere pronta prima delle comunali, è lungi dall'essere terminata e non ci lavora nessuno. E la prossima ventura ciclabile di via Museo giù verso via Cassa di Risparmio? Niente di visibile a occhio nudo.

Cantieri stradali e disagi

Si vedono eccome, invece, i cantieri del teleriscaldamento.

In primo luogo quello, impattante davvero, di via Roma, dove la ciclabile è stata interdetta. Per non parlare di via Leonardo da Vinci: strada chiusa, niente taxi, niente bus, niente ciclabile, marciapiedi poco piacevole da percorrere. E poi c'è il cantiere stradale di via Fago, dove si lavora per l'ennesima estate. Ora si è rifatto ex novo il tratto mediano, asfaltato soltanto l'anno scorso. Disagi anche in via Palermo, dove le ruspe lavorano a un niente da marciapiedi e negozi, coi movieri a dannarsi l'anima per gestire pedoni ciclisti e auto.

Le buone notizie

Un cantiere invece che procede nei tempi stabiliti ed è molto atteso, riguarda il centro di formazione sanitaria del San Maurizio.

Tranne chi passa in bici sulla ciclabile, gli altri non lo notano, ma il futuro attesissimo studentato per Medicina e Chirurgia - da settembre al secondo anno di corsi, 60 posti per le matricole, ben 400 le domande di ammissione - è in fase di edificazione. Come pure si lavora alacremente al rinnovo dell'ospedale vero e proprio: nell'ala ovest fa bella mostra di sé la nuova facciata, ingentilita da inserti di un bel rosso acceso.È il caso di concludere con una nota positiva. Se Assb non ha ancora avviato i lavori per la ristrutturazione del nido di vicolo Lageder a Gries, il Comune, grazie ai sostanziosi finanziamenti provinciali, sta lavorando a tre scuole. Alle Archimede procede il cantiere per la ristrutturazione: siamo al secondo di quelli che saranno più lotti, nei prossimi anni (finanziamenti permettendo). Alle Ada Negri, ecco i camion dei traslochi, e questo fa ben sperare le centinaia di studenti da due anni nei container del Drusetto. Infine, la nuova scuola elementare e media di via Bari: l'edificio si sta alzando.