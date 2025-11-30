Una seconda chance per il geometra che era rimasto senza una casa

BOLZANO. «Il giorno più bello? Quando, a settembre, il Comune mi ha dato le chiavi di un alloggio protetto in via Claudia Augusta. È stato l'inizio della mia nuova vita. La conferma che, con un po' di fortuna e le persone giuste che ti danno una mano, una seconda chance ci può essere». Pier Paolo Mancini, 67 anni, geometra originario di Cesena, (a destra nella foto, insieme a Zanolini) racconta così l'uscita da un periodo buio che lo aveva portato a vivere nella " Casa dell'ospitalità" di viale Trento. Oggi mostra con orgoglio l'appartamento di via Claudia Augusta che sta arredando anche con l'aiuto degli ex colleghi del Comune.



«Dalla Romagna - ricorda - sono arrivato tanti anni fa a Bolzano, perché mio padre sottoufficiale della Guardia di finanza era stato trasferito qui. Dopo il diploma di geometra ho girato l'Italia, ho lavorato anche in Svizzera. Alla fine ho deciso di tornare a Bolzano, dove nel 2017 sono stato assunto a tempo determinato in Comune, all'Ufficio edilizia. Mi sono trovato molto bene con i colleghi e con l'ingegner Rosario Celi. Ho seguito con passione la ristrutturazione dei condomini di proprietà del Comune in via Passeggiata dei Castani. L'amministrazione ha investito parecchio, ma ne è valsa la pena, perché gli inquilini pagano molto meno di spese condominiali. Il caso ha voluto che mi sia occupato anche della ristrutturazione di questa palazzina di via Claudia Augusta, dove vivo oggi».



Una vita normale la sua, fino al 2020. «Era scoppiato il Covid e il Comune non mi ha rinnovato il contratto a termine. Per un po' ho tirato avanti con i risparmi che avevo messo da parte. Poi non ce l'ho più fatta; non potevo più pagare l'affitto dell'appartamento di via Roma e mi hanno dato lo sfratto. È lì che anche i problemi di salute, con i quali convivo da tempo, hanno cominciato a farsi sentire in maniera più pesante. Poi è arrivata la depressione che ti fa vedere tutto nero. Avevo perso tutto: casa, lavoro, affetti».

Un letto al dormitorio

Era il 2022 e davanti a sé aveva solo due possibilità: finire su una strada o chiedere aiuto all'assistente sociale. «Ho chiamato Amanda Martini, assistente sociale (Servizio di inclusione sociale dell'Assb), e mi ha offerto due possibilità: la Casa dell'ospitalità di viale Trento o la struttura di via Renon. Si è liberato prima un posto in viale Trento. Intendiamoci, meno male che centri di questo tipo ci sono, ma è stata davvero dura ambientarsi. La casa ospita una trentina di persone che arrivano da ogni parte del mondo: hanno usi, culture e tradizioni diverse. Mi sono adattato; mi sono fatto anche degli amici. Il mio sogno però era sempre lo stesso: tornare alla vita normale. Il problema era come. Senza soldi, senza lavoro, e soprattutto da solo mi rendevo conto che non ce l'avrei mai fatta. Sarei rimasto lì per sempre».

Un lavoro di squadra

In realtà non era solo. Martini, l'assistente sociale, e Vanessa Perez, responsabile della struttura di viale Trento, hanno elaborato un progetto per regalargli una seconda chance, nella convinzione che con un po' di aiuto ce l'avrebbe fatta. Ha cominciato innanzitutto a curarsi; questo gli ha consentito di stare meglio dal punto di vista fisico e tenere sotto controllo i fantasmi della mente. Quindi il Tribunale ha nominato Ivan Zanolini, amministratore di sostegno, che si è occupato di tutta la parte burocratica, per sbrigare una serie di pratiche, fargli ottenere la pensione e sanare vecchi debiti che gli continuavano a creare una serie di problemi. Finalmente Mancini aveva di nuovo la possibilità di pagarsi un affitto e soprattutto aveva ritrovato la forza di riprendere in mano la sua vita.



A settembre è arrivato anche l'alloggio protetto in via Claudia Augusta. «È stato emozionante - ricorda - ritrovarsi davanti i tecnici del Comune con i quali avevo lavorato qualche anno prima. Nell'appartamento c'era soltanto il blocco cucina; c'è chi mi ha regalato il tavolo, chi le pentole. Evidentemente avevo lasciato un buon ricordo. Ho riconquistato l'autonomia grazie ad una rete di servizi che in Alto Adige funziona. Per qualsiasi cosa oggi chiamo Ivan: si occupa di tutto e mi sento protetto. Non sono più solo».