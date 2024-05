Università, Bolzano scala 24 posizioni nel ranking dei giovani atenei italiani

BOLZANO. La Libera Università di Bolzano avanza nel Times Higher Education Young University Rankings, il ranking delle giovani università, quelle fondate meno di 50 anni fa. L'ateneo altoatesino, quest'anno, avanza di 24 posizioni rispetto al piazzamento nel 2023. L'anno scorso, Unibz si era posizionata al 92/o posto su 605 università, quest'anno si situa al quinto posto su 19 università italiane considerate nella valutazione di THE. In Italia, Bolzano si posiziona dietro a: Scuola Sant'Anna di Pisa (13/o posto internazionale), Humanitas Milano (35/o), Vita-Salute San Raffaele Milano (40/o) e Roma II - Tor Vergata (42/o). La traiettoria verticale dell'università di Bolzano nel giro di due anni le ha permesso di recuperare 46 posizioni.

Secondo il THE Young University Rankings 2024, la migliore università del mondo è la Nanyang Technological University di Singapore, seguita da Paris Sciences et Lettres - PSL Research University e dalla Hong Kong University of Science and Technology. Nel ranking sono stati valutati diversi indicatori di performance: il rapporto numerico tra studenti e docenti, che è indicativo dell'attenzione verso ogni singolo studente, le citazioni delle pubblicazioni del corpo docente, che forniscono informazioni sulle performance di ricerca, la rete di ricerca internazionale ma anche la situazione occupazionale dei laureati e delle laureate e la capacità di un'università di rispondere rapidamente alle richieste di informazioni da parte di candidati e candidate e di essere sempre all'avanguardia per quanto riguarda l'impiego di servizi digitali.

"La nostra reputazione a livello internazionale continua a migliorare, confermando il nostro impegno per l'eccellenza nella ricerca e nell'insegnamento. I risultati positivi del THE Ranking sono un forte incentivo per migliorare ulteriormente, per esempio nel rapporto con le imprese e i settori produttivi, continuando sulla strada della crescita e dell'innovazione", ha commentato il rettore di Unibz, Paolo Lugli.

(foto Ansa)