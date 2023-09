Via Alto Adige, si accelera sulla cancellata per blindare il passaggio dietro il teatro 

BOLZANO. Un mix di degrado, delinquenza, violenza, spaccio. Per questo passare oggi in via Alto Adige, nell’area tra il palazzo della Camera di commercio e il teatro, è ad alto rischio. Anche di giorno.

Il problema è noto da tempo, ma finora non si è riusciti a trovare una soluzione. Il risultato è che la situazione sta rapidamente peggiorando.

Tanto che, tra venerdì notte e sabato mattina, nell’ennesima rissa scoppiata tra via Alto Adige e piazza Verdi, è rimasta coinvolta una giovane bolzanina che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per farsi medicare.

Il quadro complessivo è decisamente grave, bisogna cercare di evitare in tutti i modi che possa degenerare ulteriormente.

Per questo l'altro gorno a Palazzo Ducale, convocata dal prefetto Vito Cusumano, si è svolta la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Vi hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Provincia Arno Kompatscher, il sindaco Renzo Caramaschi, il questore Andrea Valentino, il presidente della Camera di commercio Michl Ebner. Ricordiamo che proprio l’ente camerale - le cui finestre si affacciano sull’area del grado - ha più volte sollecitato l’intervento delle istituzioni. Finora senza risultati.

La cancellata

«Adesso però - assicura il sindaco Renzo Caramaschi - c’è la volontà da parte di tutti di affrontare in tempi rapidi il problema. I nostri tecnici assieme a quelli della Camera di commercio e della “Signa”, che sta edificando l’area di via Alto Adige e via Garibaldi, si dovranno trovare per mettere nero su bianco la proposta tecnica che è già stata abbozzata. Prevede di chiudere con una cancellata il passaggio dietro il teatro, per evitare che continui ad essere punto di ritrovo di delinquenti e disperati ridotti a zombi dall’uso di stupefacenti. Lì si possono acquistare per pochi euro droghe di tutti i tipi ad ogni ora del giorno e della notte».

Si sta valutando anche la possibilità di chiudere la galleria che collega via Alto Adige alla piazzetta del centro pastorale. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno garantito l’intensificazione dei controlli in una delle zone più frequentate da spacciatori e tossicodipendenti della città.

Lo spaccio

Non a caso la Caritas fa tappa nella vicina via Cappuccini con il camper di sostegno per i tossicodipendenti: «In via Alto Adige - ha ripetuto più volte l’assessore al sociale Juri Andriollo - il problema principale è la presenza di tossicodipendenti gravi (eroina e crack) e spacciatori. Gravitano almeno una ventina di persone, spesso distrutte dalla droga. Non solo stranieri. Ci sono anche ragazzi e ragazze bolzanini e delle vallate. Purtroppo, non c’è abbastanza consapevolezza di quanto sia tornata grave la situazione dell’uso di sostanze».

Il centro per il rimpatrio

Il timore è che la chiusura del passaggio dietro il teatro sposti semplicemente il problema in qualche altra zona della città. Ma l’adozione delle contromisure sembra ormai inevitabile. La Provincia spera che un qualche miglioramento possa derivare dall’apertura del Centro per il rimpatrio, dove verrebbero ospitate una cinquantina di persone colpite da provvedimento di espulsione. A.M.