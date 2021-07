Via D'Amelio, lunedì il ricordo di Anpi e Libera Alto Adige

BOLZANO. Anpi e Libera Alto Adige Südtirol ricorderanno la strage mafiosa di Via D'Amelio del 19 luglio 1992 a Palermo in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, lunedì 19 luglio alle ore 9 in Piazzetta Falcone e Borsellino, partecipando alla cerimonia istituzionale promossa dal Comune di Bolzano.

Una partecipazione nel segno della richiesta alle istituzioni territoriali e alla politica locale tutta di assumere un impegno concreto contro tutte le mafie e la criminalità organizzata, incluse quelle che cercano di radicarsi nell'economia della nostra terra sfruttando le conseguenze della crisi economica dovute alla pandemia.

Anpi ricorda anche l'appuntamento di domenica 25 luglio con la quarta edizione bolzanina della Pastasciutta antifascista di Casa Cervi 2021 #pastaliberatutti. L’appuntamento è per le 20 al bar Pippo 2000, presso il Parco Petrarca Anfiteatro Arcobaleno.

Per rispetto delle norme anti Covid 19 è obbligatoria la prenotazione entro venerdi 23 luglio presso il Bar 2000, via sms o telefonando a 3386247717 - 3381171702 - 338465303, via mail ad anpi.altoadige@gmail.com.

Menù euro 20 (spaghetti, da bere, piatto misto e dolce). E' disponibile anche menù vegetariano da indicare espressamente nella prenotazione.