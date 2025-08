Via Dalmazia, bar preso di mira: in tre mesi quattro «spaccate»

BOLZANO. Non dormono più sereni da mesi, perché ogni sera temono risucceda: se in piena notte scatta l'allarme del bar, a loro arriva la notifica sullo smartphone. E da fine maggio è già successo quattro volte, anzi cinque, perché in una sola notte sono stati destati prima a mezzanotte e poi ancora alle tre e mezzo del mattino.

Loro sono Xiangzhen Pan e suo marito. Da un decennio titolari del Nonsolobar di via Dalmazia, di fronte alle Manzoni, accanto alla via Rovigo. Ultimo episodio, il 3 agosto.

